رينان فيكتور: قوة شباب الأهلي تكمن في العمل الجماعي

شدد مدافع شباب الأهلي رينان فيكتور على أن فريقه استحق الفوز على الوصل بهدف دون رد في ديربي دبي، مؤكداً أن الانتصار جاء نتيجة العمل الذي قام به اللاعبون خلال الأيام التي سبقت المباراة.

وكان شباب الأهلي قد تمكّن من العودة من ملعب زعبيل بانتصار مهم على حساب الوصل بهدف سجله جويلهيرم بالا، مساء أمس، في قمة الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم ليرفع رصيده إلى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، وانتزع صدارة الترتيب مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الوصل عند ست نقاط.

وقال فيكتور عقب اللقاء: «كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة أمام منافس قوي، ولذلك عملنا بشكل جيد طوال الأسبوع وركزنا على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني، خصوصاً في ما يتعلق بالضغط والتنظيم الدفاعي».

وأضاف: «دخلنا المباراة بتركيز كبير، وكنا ندرك أهمية التعامل مع بداية اللقاء، ثم نجحنا في التسجيل والحفاظ على تقدمنا حتى النهاية»

وأشار: «بعد تسجيل الهدف، كان علينا أن نحافظ على تركيزنا، وأن نغلق المساحات أمام لاعبي الوصل، وهو ما نجحنا فيه رغم استحواذ المنافس على الكرة في بعض الفترات، فإننا لم نسمح له بصناعة فرص خطيرة».

وأوضح رينان فيكتور: «أن قوة شباب الأهلي تكمن في العمل الجماعي، وهذا الانتصار لم يكن بفضل لاعب واحد، بل نتيجة جهد المجموعة كاملة، الجميع التزم بالتعليمات وساعد الفريق على تحقيق هدفه».

وختم قائلاً: «الفوز في الديربي مهم جداً بالنسبة لنا، لكنه مجرد خطوة في بداية الموسم، نريد مواصلة العمل وتحقيق المزيد من الانتصارات في الجولات المقبلة، هذا هو الهدف الذي نرسمه لأنفسنا».

من جانبه، قال لاعب الوصل ريناتو تابيا، إن فريقه كان قادراً على التسجيل خلال ديربي دبي أمام شباب الأهلي، لكنه لم يستغل الفرص التي سنحت له.

وأضاف عقب المباراة: «كانت لدينا فرص للتسجيل، وفي نهاية الشوط الثاني أتيحت لنا فرصتان أو ثلاث، لكن هذه هي كرة القدم. في مثل هذه المباريات، من يسجل يفوز، وهذا ما حدث اليوم».

وأشار: «إنها مباراة ديربي، ولا يمكن التعامل معها بالطريقة نفسها التي نتعامل بها مع المباريات الأخرى، لأن المشاعر تكون حاضرة، والضغط كبير، والجماهير تخلق أجواء مختلفة لذلك من الصعب قراءة مثل هذه المباريات أو تحديد تفاصيلها بالطريقة المعتادة». وتابع: «المباراة انتهت بهدف دون ردّ، والفريق الذي سجل حسمها في النهاية، هذه هي كرة القدم، لكن الخسارة لن تؤثر في اللاعبين. الموسم لا يزال في بدايته، وأعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً في أول مباراتين، وعلينا مواصلة العمل».