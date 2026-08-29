بالوتيلي: اللاعب المواطن يحتاج إلى فهم دوره بوضوح والإيمان بقدراته

أكد نجم المنتخب الإيطالي السابق ومهاجم الاتفاق الحالي، ماريو بالوتيلي، أن المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش قادر على إضافة الكثير إلى منتخب الإمارات، مستفيداً من خبرته الدولية في التعامل مع المباريات الكبرى والضغوط، مشيراً إلى أن وجود مدربين ولاعبين أصحاب خبرات دولية يمكن أن يسرّع تطور لاعبي «الأبيض».

وقال بالوتيلي لـ«الإمارات اليوم»: «إن زلاتكو يستطيع تعزيز الثقة والتنظيم والعقلية التنافسية لدى (الأبيض)»، موضحاً أن «اللاعب المواطن يحتاج إلى فهم دوره بوضوح والإيمان بقدراته»، معتبراً أن «امتلاك المنتخب هوية واضحة، وعمل جميع عناصره معاً، سيساعدان اللاعبين على تقديم أفضل مستوياتهم».

خبرة زلاتكو

وأضاف بالوتيلي: «خبرة زلاتكو الدولية يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة، فهو يعرف كيفية إعداد الفريق للمباريات ذات الضغط العالي والبطولات الكبرى، ويمكن لخبرته أن تساعد على تعزيز الثقة والتنظيم والعقلية التنافسية».

ويرى أن وجود أصحاب الخبرات إلى جانب اللاعبين الشباب يمكن أن يسرّع عملية التطور، موضحاً أن «الاحتكاك اليومي باللاعبين أصحاب التجارب الطويلة يمنح العناصر الشابة فرصة للتعلم واكتساب الثقة».

طموح الاتفاق

وعن تجربته مع الاتفاق في دوري الدرجة الأولى، أكد بالوتيلي أن «الفريق يمتلك الجودة والطموح للمنافسة على الصعود إلى دوري المحترفين»، لكنه شدد على أن تحقيق الهدف يتطلب الاستمرارية والعمل الجاد والتركيز طوال الموسم.

وقال: «نمتلك الجودة والطموح للمنافسة على الصعود، لكننا ندرك أن ذلك يتطلب الاستمرارية والعمل الجاد والتركيز طوال الموسم، وعلينا أن نركز في كل مباراة على حدة». وتحدث عن تأثير التعاقد مع لاعبين أصحاب مسيرة كبيرة، مثل البرازيلي دوغلاس كوستا، قائلاً: «اللاعبون أصحاب الخبرة يمكن أن يضيفوا الجودة والاحترافية والعقلية الانتصارية. لاعبون مثل دوغلاس يستطيعون مساعدة الفريق داخل الملعب وخارجه، والأهم أن يعمل الجميع من أجل الهدف نفسه».

دافع مستمر

ورغم مسيرته الطويلة، يؤكد بالوتيلي أن شغفه لم يتغير، وأن كرة القدم لاتزال المحرك الأساسي له.

وقال: «دافعي مازال كرة القدم. أحب المنافسة والفوز، وأن أكون جزءاً من فريق. كل موسم يمنحني فرصة جديدة لإثبات نفسي والإسهام في تحقيق شيء مهم».

تحدي الحرارة

وتحدث المهاجم الإيطالي الذي لعب في أندية أوروبية عدة، أبرزها مانشستر سيتي وليفربول وميلان وإنتر ميلان، عن تجربته مع الأجواء الحارة والرطبة، مؤكداً أن التعامل معها يحتاج إلى إعداد وانضباط، خصوصاً في الترطيب والاستشفاء والتغذية وإدارة الطاقة.

وقال: «الحرارة يمكن أن تزيد الإجهاد البدني، خصوصاً خلال الفترات القوية من المباراة. عليك أن تدير طاقتك بذكاء، وتحافظ على تركيزك الذهني، والإعداد الجيد يساعدك على الحفاظ على تركيزك حتى صافرة النهاية».

ونصح اللاعبين الأوروبيين القادمين إلى المنطقة بالصبر، ومنح أجسادهم الوقت للتأقلم، مع احترام البيئة ونمط الحياة المحلي.

الجمهور.. طاقة إضافية

ووجّه بالوتيلي (36 عاماً) رسالة إلى جماهير الاتفاق، داعياً إياهم إلى الحضور ومساندة الفريق، وقال: «وجودهم يمنح اللاعبين طاقة وحافزاً إضافيين. نريد أن نعيش الموسم مع جماهيرنا، وأن نمنحهم أسباباً تجعلهم فخورين بالفريق».

ماريو بالوتيلي:

• كل موسم يمنحني فرصة جديدة لإثبات نفسي وتحقيق شيء مهم.

• دوغلاس كوستا يستطيع مساعدة الفريق داخل الملعب وخارجه.

• على اللاعبين الأوروبيين الصبر ومنح أجسادهم الوقت للتأقلم مع الحرارة.