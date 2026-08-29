«غودولفين» ينافس على لقب «ميمسي ستيكس» بجوادين

يدفع فريق «غودولفين» العالمي بممثليه «بيواشت» و«توم كيتن» للمنافسة على لقب سباق «ميمسي ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب1» لمسافة 1400 متر عشبي، ويجري اليوم على مضمار «كولفيلد» الأسترالي العريق.

ويسعى «بيواشت» في استهلال موسمه بعمر الأربع سنوات، بإشراف المدرب «كريس والر»، إلى تعزيز سجله المثالي في سباقات الفئة الأولى على مسافة 1400 متر، بعدما توج الموسم الماضي بلقبي سباقي «غولدن روز» و«أول إيجد ستيكس» اللذين أقيما على مضماري «روزهيل» و«راندويك» الأستراليين.

بدوره، يعود «توم كيتن» بإشراف المدربين «أنثوني وسام فريدمان» إلى مسافة 1400 متر، التي حقق عليها الموسم الماضي، وعلى المضمار ذاته الفوز في سباق «كيفن هيفرنان ستيكس» لخيول الفئة الثالثة «جروب3»، قبل أن يتجه مارس الماضي لتحقيق إنجاز أول جوادٍ في التاريخ يفوز في سباق «أول ستار مايل» مرتين على التوالي (2025 و2026) في سباقٍ أقيم على مسافة الميل (1600 متر)، وجرى على مضمار «فليمنغتون» العريق.

وينطلق ممثلا «غودولفين» في سباق «ميمسي ستيكس» من البوابتين الأولى والسابعة، ويواجهان في مهمتهما الجديدة تحدي 10 من خيرة جياد المسافة المتوسطة، من ضمنها تسعة جياد فائزة في سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، تتقدمها حاملة اللقب للعام الماضي الفرس الأسترالية «تريجير ذا مومنت»، بإشراف المدرب مات لوري.

كما يبرز ضمن قائمة الجياد الدولية المنافسة على اللقب، الجواد الأعلى تصنيفاً والمرشح الأبرز للفوز، النيوزيلندي «جيميز ستار»، بإشراف المدرب سيارون ماهر، المتوج في عام 2025 بلقب سباق «أول إيجد ستيكس»، والقادم من مركز الوصافة مايو الماضي في سباق «لوكينغ ستيكس» على مضمار «إيغل فارم» الأسترالي.