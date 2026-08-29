رؤية

استغرب جمهور نادٍ يلعب في دوري المحترفين رؤية شركة كرة القدم بإعلان «عدم الهبوط» هدفاً لها طوال المواسم، إلى جانب نوعية الاستعدادات للمعسكرات والاستعانة باللاعبين الأجانب والمدربين، ما يُعرّض تطور النادي لمشكلات عدة، داعين إلى تطوير العمل الإداري بما يكون أكثر فائدة للنادي.

استغرب

استغرب لاعب في المراحل السنية إبلاغه من قبل إدارة النادي، بعد بلوغه 19 عاماً، بضرورة البحث عن فريق آخر، بحجة أن إدارة النادي لا تهتم في الوقت الحالي ببناء فريق أول، رغم التصريحات التي تشير إلى عكس ذلك.

تدريب

كشف مدرب في المراحل السنية أن العديد من الفرق تفتقد أسس التدريب الصحيح، بسبب التعاقد مع مدربين برواتب قليلة، ما ينعكس على نوعية المدربين ومستوى العمل الفني.

خسارة

انتقد متابعون رياضيون الإسراع في إقالة المدرب عبدالمجيد النمر من تدريب فريق خورفكان، بعد جولتين فقط من بداية دوري المحترفين، ووصفوا القرار بـ«المتعجّل»، مؤكدين أن المدرب المواطن هو الطرف الأكثر خسارة من مثل هذه القرارات.

وعد

قدم هداف الفجيرة، الفرنسي ساندر بنبشير، وعداً بالمنافسة على صدارة هدافي دوري الدرجة الأولى للموسم الثالث على التوالي، متمنياً أن يتزامن ذلك مع صعود فريقه إلى دوري المحترفين.

مشاركة

اعتبر لاعب أجنبي دولي أن الاستعانة بثمانية لاعبين من المقيمين والأجانب ضمن فرق الدرجة الأولى قرار فني يخدم تطور اللعبة، لكنه في الوقت ذاته يسهم في تراجع حظوظ اللاعبين المواطنين في الحصول على فرصة المشاركة الأساسية.

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