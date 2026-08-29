بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق في دبي اليوم

تنطلق اليوم في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي منافسات الجولة السادسة من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، المخصصة لفئة «بدون البدلة»، وسط استعدادات مكثفة من الأندية والأكاديميات لخوض المحطة الختامية لهذه الفئة في الموسم الحالي، في بطولة تواصل ترسيخ مكانتها منصةً رائدة لاكتشاف المواهب، وتوسيع قاعدة ممارسي رياضة الجوجيتسو، وصقل الأبطال، ودعم مسيرة إعداد اللاعبين للمشاركات الخارجية.

ويشهد اليوم الأول منافسات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً، فيما تستكمل الجولة غداً بإقامة نزالات فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، ضمن برنامج يمتد على يومين، ويجمع مختلف المراحل العمرية، بما يعكس النهج الذي تتبناه البطولة في توفير مسار تنافسي متكامل لتطوير اللاعبين في مختلف الفئات.

وتكتسب الجولة أهمية خاصة لكونها تمثل المحطة الختامية لمنافسات «بدون البدلة» في الموسم الحالي، إذ ستكون نتائجها حاسمة في تحديد المراكز النهائية لهذه الفئة، فيما تخوض الأندية والأكاديميات المنافسات بحسابات دقيقة مع تقلص فرص التعويض، واشتداد المنافسة على المراكز الأولى.

وقال مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، عبدالله سالم الزعابي: «تجمع الجولة السادسة طيفاً واسعاً من الفئات العمرية، وهو ما يمنح المنافسات زخماً خاصاً، ويبرز امتداد قاعدة ممارسة الجوجيتسو من الفئات السنية إلى الكبار والأساتذة. كما تتيح للجمهور متابعة مستويات متباينة من الخبرة والأداء، في مشهد يعكس تطور اللاعبين عبر مختلف مراحلهم التنافسية».

وأضاف: «نحرص على أن تقدم البطولة تجربة متكاملة للجمهور ووسائل الإعلام، من خلال تنظيم يواكب قيمة المنافسات وإبراز اللاعبين والأندية بصورة تليق بمستوى الحدث. وإقامة الجولة في دبي تمنحنا فرصة إضافية للوصول إلى شريحة واسعة من متابعي الجوجيتسو، ونتطلع إلى حضور جماهيري يثري أجواء المنافسات في مجمع ند الشبا الرياضي».

وتفرض الجولة، على الصعيد الفني، تحدياً إضافياً على الأجهزة التدريبية، في ظل ارتفاع أهمية كل نتيجة في المحطة الأخيرة لفئة «بدون البدلة»، الأمر الذي يجعل الإعداد الذهني للاعبين عنصراً رئيساً إلى جانب الجوانب الفنية والبدنية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم للمنافسة في الاستحقاقات المقبلة.

ويقول مدرب نادي بني ياس لفئة تحت 18 عاماً، وسام مطيع الأحمد: «في الجولة الأخيرة، لا يكفي أن يكون اللاعب جاهزاً فنياً، فالمهم أن يعرف كيف يحافظ على تركيزه عندما ترتفع أهمية النتيجة. عملنا مع اللاعبين على الثبات الانفعالي طوال النزال، والتعامل بهدوء مع التحولات، وعدم السماح لضغط الجولة الأخيرة بأن يؤثر في القرارات داخل البساط». وأضاف: «منافسات بدون البدلة سريعة بطبيعتها، لذلك يحتاج اللاعب إلى وضوح في الخطة، وقدرة على تعديلها فوراً إذا تغير مسار النزال. بالنسبة لنا، الهدف أن يظهر اللاعبون شخصيتهم التنافسية، وأن يقدموا المستوى الذي وصلوا إليه خلال الموسم، لأن مثل هذه الجولات تمنح المدرب مؤشراً دقيقاً على نضج اللاعب، وقدرته على الأداء تحت الضغط».

وبعد ختام منافسات «بدون البدلة»، تتواصل بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو بإقامة منافسات «البدلة»، حيث تستضيف مبادلة أرينا في أبوظبي الجولة السابعة خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر المقبل، على أن تختتم منافسات النسخة الثالثة بإقامة الجولة الختامية خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر، لتواصل البطولة دورها في تعزيز مسيرة تطور رياضة الجوجيتسو في الدولة، وإعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.