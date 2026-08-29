برمان للاعبين المواطنين: كرة الإمارات تتغير من جيل إلى آخر.. الأجدر سيستمر

وجه لاعب خورفكان حالياً، والعين سابقاً، أحمد برمان، رسالة إلى اللاعبين المواطنين الذين يواجهون صعوبة في الاستمرار مع أنديتهم، داعياً إياهم إلى عدم فقدان الأمل، ومواصلة العمل على تطوير أنفسهم، مؤكداً أن الاجتهاد والقدرة على تقديم الإضافة هما الطريق إلى الاستمرار في ملاعب كرة القدم الإماراتية.

وقال برمان لـ«الإمارات اليوم»: «كرة القدم الإماراتية حالياً تتغير من جيل إلى آخر، ومن احتراف إلى احتراف، فالأجدر، ومن يعطي 100%، سيستطيع الاستمرار في الملاعب».

وجاءت تصريحات برمان في أعقاب ما طرحته «الإمارات اليوم» منتصف الشهر الجاري، حول فقدان عدد كبير من اللاعبين المواطنين فرصة الاستمرار في دوري المحترفين، والتي شهدت تفاعلاً واسعاً في الشارع الرياضي.

وكان تحقيق صحافي قد تناول اعتزال مجموعة من اللاعبين المواطنين، مقابل خروج آخرين من قوائم أنديتهم في الموسم الجديد 2026-2027، رغم استمرار عقودهم، إلى جانب تراجع فرص مشاركة حتى اللاعبين المواطنين المستمرين مع أنديتهم.

وعن الأسباب التي تقف وراء تراجع حضور بعض اللاعبين المواطنين، والنصيحة التي يمكن أن يقدمها لهم، قال برمان: «التمارين الخاصة والاستمرار عليها.. يجب على اللاعب أن يعمل على نفسه من أجل الحصول على فرصة».

وأضاف: «الأندية حالياً تصب اهتمامها على اللاعبين المقيمين والأجانب، ولذلك ترغب في التعاقد مع لاعبين جاهزين 100%، ومن جانبي، أتمنى للاعبين المواطنين التوفيق في أن يحصلوا على أندية تليق بهم».

ويرى لاعب خورفكان، الذي نجح في مواصلة مسيرته بعد مغادرة العين، أن اختيار البيئة المناسبة يمثل عاملاً مهماً في مسيرة اللاعب، إلى جانب ما يقدمه من جهد داخل الملعب.

وقال رداً على سؤال حول اختفاء أداء عدد من اللاعبين بعد مغادرتهم العين: «السر في أن تختار المكان المناسب الذي توجد فيه البيئة المناسبة التي تساعد على التأقلم مع الفريق، كما أن مجهود اللاعب هو الذي يبين قدرته على الاستمرار مع الفريق».

وتحدث برمان بإيجابية عن عودة مدربه السابق في العين، الكرواتي زلاتكو داليتش، إلى كرة القدم الإماراتية من بوابة المنتخب الوطني، مؤكداً أنه يمثل إضافة مهمة للمنتخب. وقال: «لم أتواصل معه حتى الآن، زلاتكو مدرب ممتاز، وسيكون إضافة قوية لمنتخب الإمارات، لقد حقق مع كرواتيا المركز الثاني، والثالث في كأس العالم».

وأكد لاعب فريق العين سابقاً أن ارتداء قميص المنتخب الوطني يظل الهدف الأكبر لكل لاعب كرة قدم، وقال: «اللاعب المجتهد الذي يعطي 100% لن يقصر بالتأكيد في العطاء مع المنتخب».

واختتم برمان بالتأكيد على رغبته في العودة إلى المنتخب الوطني، وقال: «أي لاعب كرة قدم حلمه هو أن يكون في المنتخب الوطني، من أجل تقديم ما يرفع مكانة الكرة الإماراتية».

وانتقل برمان (32 عاماً) من العين إلى خورفكان صيف العام الماضي، وسبق له تمثيل المنتخب الوطني. كما مثل منتخبي الشباب والأولمبي في مناسبات عديدة.

أحمد برمان:

• زلاتكو مدرب ممتاز وسيكون إضافة قوية للمنتخب الوطني.

• اللاعب الذي يعطي 100% لن يقصر بالتأكيد في العطاء مع المنتخب.