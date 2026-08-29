منتخب «المواي تاي» للشباب يحصد 11 ميدالية عربية في ليبيا

حقّق منتخب الإمارات لـ«المواي تاي» إنجازاً عربياً لافتاً في البطولة العربية للشباب 2026 التي أقيمت على مدار خمسة أيام في بنغازي بليبيا، بعد أن حصد 11 ميدالية ملونة، توزعت بواقع ذهبيتين، و6 فضيات، و3 برونزيات، في مشاركة عكست جاهزية الجيل الصاعد، ومكانة رياضة «المواي تاي» الإماراتية على الساحة العربية.

وتوج محمد الشعري بذهبية فئة 16-17 عاماً وزن 67 كغم، فيما أضاف عزيز الحمادي الذهبية الثانية في فئة 14-15 عاماً وزن 60 كغم.

وعلى صعيد الميداليات الفضية، تألق كل من فيصل شهاب (16-17 عاماً وزن 51 كغم)، ويوسف أبومعالي (14-15 عاماً وزن 42 كغم)، وزايد المرزوقي (10-11 عاماً وزن 34 كغم)، وأحمد أبوجيش (14-15 عاماً وزن 75 كغم)، وراكان أحمد (14-15 عاماً وزن 63.5 كغم)، وعمار أبوجيش (12-13 عاماً وزن 48 كغم).

كما اعتلى منصات التتويج البرونزية كل من محمد بلال (14-15 عاماً وزن 54 كغم)، وسعيد عامر (14-15 عاماً وزن 48 كغم)، ومحمد أبومعالي (14-15 عاماً وزن 40 كغم).

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لـ«المواي تاي» و«الكيك بوكسينغ» علي خوري، أن هذا الإنجاز يجسّد رؤية الاتحاد في بناء جيل رياضي قادر على تمثيل الدولة بأفضل صورة في المحافل العربية والدولية، مشيراً إلى أن حصاد 11 ميدالية بمشاركة نخبة من المواهب الشابة يعكس نجاح برامج الإعداد والتأهيل التي يوليها الاتحاد اهتماماً خاصاً.

وأضاف: «نحن فخورون بأبطالنا الذين رفعوا علم الإمارات عالياً، وأثبتوا أن مستقبل اللعبة في أيدٍ أمينة. هذه النتائج ليست نهاية المطاف، بل حافز لمواصلة العمل والاستثمار في فئاتنا السنية، وصولاً إلى منصات التتويج في البطولات القارية والعالمية المقبلة».