بهدف قاتل.. نادي دبا يُلحق بـ «إنييستا» الخسارة الأولى مع غلف يونايتد

تلقى نادي غلف يونايتد تحت قيادة مدربه الإسباني أندريس إنييستا، خسارته الأولى في مستهل مشواره في دوري الدرجة الأولى "الهواة" لكرة القدم، عقب الهزيمة أمام مضيفه دبا بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي جمعهما على استاد دبا وانتهى بنتيجة 4-3 ضمن منافسات الجولة الثانية.

ورفع دبا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، فيما بقي غلف يونايتد دون رصيد.

وكان غلف يونايتد قريباً من الخروج بنقطة، بعدما أدرك التعادل في الدقيقة (90+5)، إلا أن دبا خطف هدفاً قاتلاً (90+7)، ليحسم المواجهة والنقاط الثلاث.

وافتتح دبا التسجيل في الدقيقة الثامنة عن طريق لاعب غلف يونايتد العاجي مالك أتاندّا بالخطأ في مرماه، بعدما اصطدمت به كرة البرازيلي سايمون دي باروس وغيرت اتجاهها إلى الشباك، قبل أن يضيف الألباني جوناثان لايثيا الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وقلّص غلف يونايتد الفارق بواسطة الكاميروني يونغ بوسكو في الدقيقة 16، ثم أدرك الإنجليزي بينيك أفوبي التعادل في الدقيقة 39، لتستمر الإثارة بين الفريقين.

وعاد دبا للتقدم في الدقيقة 65 عن طريق الكولومبي جون فرانكي، قبل أن يدرك العاجي مالك أتاندّا التعادل لغلف يونايتد (90+5)، لكن عبدالله الظنحاني سجل هدف الفوز القاتل لدبا في الدقيقة 90+7، مانحاً فريقه انتصاراً مثيراً.

وفي مباراة أخرى، تعادل الاتفاق والعروبة 1-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب شباب الأهلي في العوير، ليرفع العروبة رصيده إلى نقطتين مقابل نقطة واحدة للاتفاق.

وتقدم الاتفاق بهدف سجله علي اليحيائي في الدقيقة (55+2)، بعدما لعب العروبة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه البرازيلي لوكاس دي سوزا في الدقيقة 45.

ورغم النقص العددي، نجح العروبة في إدراك التعادل عن طريق الكاميروني بيير كوندي في الدقيقة 75، ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما.

وفي ثالث مباريات الجولة، حقق الذيد فوزاً كبيراً على سيتي بنتيجة 5-1، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقي سيتي دون نقاط.

وسجل أهداف الذيد البرازيلي غريغوري روشا (20)، والمغربي صلاح الدين يحيى (25)، والمالي الحساني تامبورا (87) وعبدالرحيم أهلي (90)، والإنجليزي أيوب الحميدي في الدقيقة 90+3. وسجل هدف سيتي الوحيد البرازيلي أندرسون سالفيانو في الدقيقة 57.