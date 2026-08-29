أرقام العين في اختبار «صحوة النصر»

تتواصل اليوم منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات بارزة، تتصدرها قمة العين حامل اللقب أمام ضيفه النصر، فيما يستقبل الجزيرة نظيره عجمان في اختبار مثير بين فريقين حققا العلامة الكاملة في أول جولتين، ويحلّ الظفرة ضيفاً على خورفكان في مواجهة تحمل طابعاً كرواتياً على مستوى الجهازين الفنيين، وتختتم الجولة غداً بمواجهتي حتا مع الشارقة، والوحدة أمام بني ياس.

العين - النصر

سيكون استاد هزاع بن زايد في الساعة 8:30 مساءً مسرحاً لمواجهة القمة بين العين وضيفه النصر، في لقاء يدخله الطرفان بدوافع مشتركة، عنوانها البحث عن الفوز وتعزيز الحضور في سباق الصدارة.

ويمتلك العين، حامل اللقب، ست نقاط بعد فوزه على بني ياس وخورفكان، ويدرك أن حصد النقاط الثلاث يبقى الخيار الأمثل لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبه بثبات.

ويعيش «الزعيم» حالة واضحة من الاستقرار، انعكست على أرقامه اللافتة، بعدما تجنب الخسارة في آخر 35 مباراة متتالية، حقق خلالها 27 انتصاراً مقابل 8 تعادلات.

كما رفع «البنفسجي» سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 12 مباراة، إلى جانب حفاظه على سجله خالياً من الهزائم في آخر 20 مباراة على أرضه بالدوري، وهي سلسلة بدأت بفوزه 4-1 على النصر في يناير 2025.

في المقابل، يدخل النصر المواجهة وفي رصيده أربع نقاط، بعد تعادله أمام كلباء وفوزه المثير على الوحدة، وهو انتصار أعاد إليه الثقة في توقيت مهم.

وتحسّن أداء «العميد» تحت قيادة مدربه الصربي ميلوش ميلوييفيتش، خصوصاً على مستوى الروح والقدرة على العودة في المباريات، وهو ما ظهر في تحويل تأخره صفر-2 أمام كلباء إلى تعادل 2-2، ثم الفوز على الوحدة بهدف دون ردّ.

الجزيرة - عجمان

يستقبل الجزيرة ضيفه عجمان في الساعة 5:55 مساءً على استاد محمد بن زايد، في مواجهة تجمع فريقين حققا العلامة الكاملة في أول جولتين، ما يمنح اللقاء سخونة خاصة في ظل رغبة الطرفين في مواصلة نغمة الانتصارات.

وسيكون الجزيرة، صاحب النقاط الست، مطالباً بمضاعفة الحذر أمام ضيفه، بعدما حقق «البركان» فوزين مثيرين على الوحدة وحتا توالياً، في إنجاز يتحقق للمرة الأولى في تاريخه بدوري المحترفين.

وأظهر الجزيرة تطوراً واضحاً تحت قيادة مدربه الجديد، الروماني أولاريو كوزمين، بعدما قدم الفريق نفسه بصورة قوية في مباراتي حتا والشارقة.

ويدخل الجزيرة اللقاء مرشحاً فوق العادة لحصد النقاط الثلاث، استناداً إلى سجل المواجهات التاريخية بين الفريقين، إذ حقق الفوز في 15 من أصل 28 مباراة، مقابل خمسة انتصارات فقط لعجمان، فيما حضر التعادل في 8 مواجهات.

أمّا عجمان، فيدرك أنه أمام فرصة تاريخية جديدة، إذ إن الفوز سيعزز بدايته غير المسبوقة، ويمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة في مشواره، ويجبر بقية الأندية على التعامل معه بحسابات مختلفة.

خورفكان - الظفرة

يبدأ المدرب الكرواتي كريشمير ريزيتش مشواره مع خورفكان خلفاً لعبدالمجيد النمر، عندما يستضيف الظفرة الساعة 5:55 مساءً على استاد صقر بن محمد القاسمي، في مواجهة كرواتية خالصة على مستوى الجهازين الفنيين.

ويدخل «النسور» المواجهة من دون رصيد من النقاط، بعد الخسارة أمام شباب الأهلي والعين توالياً، وهي البداية التي أدت إلى إقالة النمر كأول ضحايا الإقالات في الموسم الجديد.

وأكد ريزيتش في المؤتمر الصحافي قبل اللقاء أن الوقت كان قصيراً للتحضير للمباراة، لكنه شدد على أن الجهاز الفني عمل بجدية خلال الأيام الماضية، معتبراً أن المواجهة تُمثل فرصة مهمة لتحسين وضع الفريق في جدول الترتيب.

وعلى الطرف الآخر، يمر الظفرة بظروف مشابهة، إذ لا يملك أي نقطة بعد خسارته أمام الشارقة وشباب الأهلي، ما يجعله يدخل لقاء اليوم بحثاً عن التعويض وتصحيح المسار.

وقال مدربه الكرواتي ألين هورفات في المؤتمر الصحافي إنه يتوقع أن يحقق فريقه نتيجة إيجابية، مشيداً بحماس لاعبيه وتركيزهم. وأكد أن الروح المعنوية العالية والتعاون بين اللاعبين يمكن أن يساعدا الفريق على الخروج بنتيجة مرضية.