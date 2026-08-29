75 ألف درهم غرامات انضباطية على أندية المحترفين

بلغت حصيلة الغرامات المالية خلال الجولتين الأولى والثانية لأندية دوري المحترفين لكرة القدم، 75 ألف درهم، وذلك خلال الموسم الحالي 2026-2027، إذ تصدر نادي الشارقة قائمة الغرامات الانضباطية في الدوري، إثر قرار لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم القاضي بإيقاف لاعب الفريق حارب عبدالله مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف درهم للاعتداء على لاعب من الفريق المنافس، وذلك خلال مباراة الشارقة الأخيرة أمام الجزيرة ضمن الجولة الثانية للدوري التي انتهت بفوز الجزيرة بهدفين دون ردّ، وحل نادي عجمان في المركز الثاني بـ20 ألف درهم إثر الغرامة التي فرضتها اللجنة على النادي، لعدم تواجد طبيب على دكة البدلاء في مباراة الفريق ضد نادي الوحدة ضمن دوري المحترفين.

ووجهت لجنة الانضباط إنذاراً إلى لاعب العين الحسين رحيمي وغرمته مبلغ 5000 درهم، لرفعه واقي عظمة الساق وعليه صور، وذلك خلال مباراة العين ضد فريق بني ياس.

ووفقاً للموقع الرسمي لاتحاد الإمارات لكرة القدم فقد حافظ 11 نادياً على سجلاتهم خالية من أي عقوبات انضباطية حتى الآن، والأندية هي: الوصل وشباب الأهلي والجزيرة والوحدة والنصر وخورفكان وبني ياس ويونايتد وحتا والظفرة وكلباء.

من جانب آخر، قرّرت لجنة الانضباط اعتبار نادي الشهامة خاسراً لمباراته ضد نادي عجمان بنتيجة 3/0، وتغريمه مبلغاً وقدره 10 آلاف درهم، إضافة إلى تحمله مصروفات الحكام لتخلفه عن حضور المباراة، وذلك ضمن دوري تحت 19 سنة لكرة القدم.

وفي دوري تحت 19 سنة أيضاً اتخذت اللجنة عقوبات شديدة بحق فريق «سيركل فوتبول»، وقررت شطب نتائج الفريق وفرض غرامة مالية عليه بمبلغ وقدره 100 ألف درهم، لشطب نتائج فريقه أثناء المسابقة وفقاً لنص القرار. ثم إلغاء نتائج كل مباريات الفريق لدوري تحت 19 سنة والنقاط والأهداف، إضافة لحذف بقية مباريات الفريق من جدول المسابقات، مع الإبقاء على كل العقوبات الإدارية والانضباطية التي حصل عليها اللاعبون والمسؤولون.

وفي دوري تحت 15 سنة «أ» قررت اللجنة اعتبار نادي الظفرة خاسراً لمباراته ضد نادي الإمارات بنتيجة 3/0، وذلك لتناقص عدد لاعبيه عن سبعة لاعبين أثناء سير المباراة.

وفي دوري الدرجة الأولى قررت اللجنة، توجيه لفت نظر إلى كل من أندية بالم سيتي والحمرية والبطائح لمخالفته قرار لجنة الطب الرياضي، وعدم قيامها بتحديث البيانات المكانية لكل منها.

وقرّرت لجنة الانضباط اعتبار نادي رمال الصحراء خاسراً لمباراته ضد نادي الوصل بنتيجة 3/0، وتغريمه مبلغاً وقدره 10 آلاف درهم، إضافة إلى تحمله مصروفات الحكام لتخلفه عن حضور المباراة، وذلك ضمن دوري تحت 16 سنة.

• لجنة الانضباط أنذرت لاعب العين الحسين رحيمي وغرمته 5000 درهم.