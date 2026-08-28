المقبالي يتألق وبالا يحسمها.. شباب الأهلي يخطف «قمة زعبيل»

حسم شباب الأهلي ديربي دبي لمصلحته، بعدما تغلب على مضيفه الوصل بهدف دون رد، مساء الجمعة، في قمة الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث انتصارات متتالية، لينتزع صدارة الترتيب مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الوصل عند ست نقاط.

وبدأت المباراة وسط أجواء جماهيرية حماسية انعكست على إيقاع اللقاء، وكاد شباب الأهلي أن يفتتح التسجيل مبكراً عن طريق جويلهيرم بالا، إلا أن حارس الوصل محمد علي تدخل في الوقت المناسب وأبعد الخطر.

وحاول الوصل الرد عبر تحركات علي صالح عبر الجهة الهجومية، إذ سعى إلى إرسال كرات عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع شباب الأهلي تعامل معها بنجاح وحال دون تشكيل خطورة مباشرة على مرمى حمد المقبالي.

واقترب شباب الأهلي مجدداً من التسجيل عندما انفرد يوري سيزار بالمرمى إثر تمريرة متقنة، لكنه سدد الكرة في الشباك الخارجية.

وتوترت أجواء المباراة في الدقيقة 32، بعدما طالب الجهاز الفني للوصل حكم اللقاء، الفنزويلي خيسوس فالنزويلا، بإشهار البطاقة الحمراء في وجه مدافع شباب الأهلي ريكيلمي هيرنانديز، إثر تدخل قوي مع علي صالح، إلا أن الحكم اكتفى بالبطاقة الصفراء، قبل أن تتوقف المباراة لفترة قصيرة بسبب الاحتجاجات، ثم استؤنف اللعب.

وأنقذ حارس شباب الأهلي حمد المقبالي فريقه من هدف محقق قبل نهاية الشوط الأول، بعدما تصدى ببراعة لرأسية ريناتو جونيور من مسافة قريبة، وحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وفرض الوصل أفضلية نسبية خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وكاد أن يترجمها إلى هدف عندما ارتدت تسديدة سياكا سيديي من القائم، قبل أن يتدخل دفاع شباب الأهلي ويبعد الكرة بعد ذلك.

ودخل شباب الأهلي الشوط الثاني بصورة أقوى، ونجح في افتتاح التسجيل بعد وقت قصير من انطلاقه، عندما أطلق جويلهيرم بالا تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، اكتفى حارس الوصل بالنظر اليها وهي تسكن شباكه،"54".

وحافظ شباب الأهلي على تقدمه حتى صافرة النهاية، بعدما أحسن تنظيم صفوفه والتعامل مع محاولات الوصل، الذي استحوذ على الكرة لفترات طويلة، لكنه عجز عن تحويل أفضليته إلى أهداف رغم حصوله على أكثر من فرصة مؤكدة كان أبرزها تصدي حمد المقبالي لرأسية برايان بالاسيوس في الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع.