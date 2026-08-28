منتخب المواي تاي للشباب يحصد 11 ميدالية ملونة في ختام مشاركته بالبطولة العربية في ليبيا

حقق منتخب الإمارات للمواي تاي إنجازاً لافتاً في ختام مشاركته في منافسات البطولة العربية للمواي تاي للشباب 2026، التي أقيمت على مدار خمسة أيام في مدينة بنغازي الليبية، بعدما حصد لاعبوه 11 ميدالية ملونة، بواقع ذهبيتين، و6 فضيات، و3 برونزيات.

وتفصيلاً، أحرز الميداليتين الذهبيتين كل من محمد الشعري في فئة 16-17 عاماً لوزن 67 كجم، وعزيز الحمادي في فئة 14-15 عاماً لوزن 60 كجم.

ونال الميداليات الفضية كل من فيصل شهاب (16-17 عاماً / 51 كجم)، ويوسف أبو معالي (14-15 عاماً / 42 كجم)، وزايد المرزوقي (10-11 عاماً / 34 كجم)، وأحمد أبو جيش (14-15 عاماً / 75 كجم)، وراكان أحمد (14-15 عاماً / 63.5 كجم)، وعمار أبو جيش (12-13 عاماً / 48 كجم).

ونال الميداليات البرونزية كل من محمد بلال (14-15 عاماً / 54 كجم)، وسعيد عامر (14-15 عاماً / 48 كجم)، ومحمد أبو معالي (14-15 عاماً / 40 كجم).

وأكد علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أن هذا الإنجاز يجسد رؤية الاتحاد في بناء جيل رياضي قادر على تمثيل الدولة بأفضل صورة في المحافل العربية والدولية، مشيراً إلى أن حصاد 11 ميدالية بمشاركة نخبة من المواهب الشابة يعكس نجاح برامج الإعداد والتأهيل التي يوليها الاتحاد اهتماماً خاصاً.

وأضاف: «فخورون بأبطالنا الذين رفعوا علم الإمارات عالياً، وأثبتوا أن مستقبل اللعبة في أيدٍ أمينة. هذه النتائج ليست نهاية المطاف، بل حافز لمواصلة العمل والاستثمار في الفئات السنية، وصولاً إلى منصات التتويج في البطولات القارية والعالمية المقبلة».