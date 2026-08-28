أندريا بيرلو لـ «الإمارات اليوم»: الطقس لم يساعدنا والعمل الجماعي حسم موقعة كلباء 4-1

عبر مدرب فريق يونايتد، الإيطالي أندريا بيرلو، عن سعادته بالفوز الكبير لفريقه على نظيره فريق كلباء بأربعة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، ضمن الجولة الثالثة في دوري المحترفين لكرة القدم، مؤكدا أن فريقه قدم مباراة ممتازة جدا وحقق فوزا مستحقا، معتبرا أن هذه النتيجة ستعطي دفعة معنوية كبيرة للاعبين.

وقال بيرلو في سؤال لـ«الإمارات اليوم» خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة عن العامل الحاسم في هذا الفوز الكبير ليونايتد «العمل الجماعي للفريق بشكل عام وحالة الانسجام بين اللاعبين والتوظيف الجيد للاعبي الخط الامامي أسهم بشكل كبير في تحقيق هذ الفوز الثاني على التوالي».

ويعد هذا الفوز الثاني على التوالي للفريق في الدوري ليرفع بذلك رصيده إلى ست نقاط بعدما كان قد فاز في الجولة الماضية على بني ياس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، علما أن يونايتد كان قد خسر أمام الوصل في الجولة الأولى بخمسة أهداف مقابل هدف.

وأضاف مدرب يوناتيد «لدينا فريق جيد ومجموعة ورغم أن هناك لاعبون جدد في الفريق الا أنه بالثقة والعمل الجيد سنصل إلى تحقيق أهدافنا».

وأشار مدرب يونايتد إلى أن فريقه أهدر فرصا في الشوط الأول، والطقس لم يكن يساعد اللاعبين خلال المباراة«.

من جانبه عبر مدرب كلباء الإسباني فيكتور سانشيز عن حزنه للخسارة التي تعرض لها فريقه، معتبرا أن الفريق يعاني من مشكلة في الخط الخلفي، وقال سانشيز في المؤتمر الصحافي ردا على سؤال لـ» الإمارات اليوم«عمإإذا كان الفريق قد دفع ثمن الأخطاء الدفاعية وأهدار الفرص، أنه بالفعل فإن الفريق ثمن إهدار الفرصة وذلك الأخطاء الدفاعية التي تسببت في استقبال شباك الفريق أربعة أهداف.

وأضاف»حسب الإحصائيات فإن الفريق كان مسيطرا حتى الدقيقة 60 لكنه لم ينجح في التسجيل وتحدثت مع اللاعبين بين في فترة الاستراحة بين الشوطين بأهمية حسم المباراة وأنه ينقص الفريق فقط التسجيل".

واعتبر مدرب كلباء أن نقطة التحول في المباراة عندما طلب بعض اللاعبين التغيير خاصة في خط الدفاع على الرغم من أن الفريق يعاني من مشكلة في الخط الخلفي.