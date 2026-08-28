كتب التاريخ كأول نادٍ إماراتي.. الظفرة يستقل «قطار الاتحاد» لخوض مباراة رسمية

بات نادي الظفرة أول نادٍ لكرة القدم في الإمارات يستقل «قطار الاتحاد» لخوض مباراة رسمية، وذلك خلال رحلة الفريق إلى مدينة خورفكان لمواجهة فريقها، ضمن منافسات الجولة الثالثة، والمقررة في الساعة 5:55 مساء غدٍ السبت (29 أغسطس 2026).

وعلمت «الإمارات اليوم» أن بعثة فريق الظفرة تحركت ظهر اليوم عقب صلاة الجمعة على متن «قطار الاتحاد» متجهة إلى خورفكان، في تجربة استثنائية وهي الأولى من نوعها للأندية الإماراتية أثناء التوجه للمواجهات الرسمية، في خطوة ملهمة تجمع بين الرياضة وتطور منظومة النقل والمواصلات الحديثة في الدولة.