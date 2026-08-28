موسكو تكمل استعداداتها لانطلاق بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو بمشاركة عالمية

أكملت العاصمة الروسية موسكو استعداداتها لاستقبال نخبة نجوم الجوجيتسو العالمي، مع انطلاق منافسات بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو غداً (السبت)، في محطة جديدة من جولات موسم 2026-2027، تحمل معها حضوراً دولياً لافتاً ومنافسة مرتقبة بين أبطال اللعبة.

تقام البطولة يومي 29 و30 أغسطس الجاري في أكاديمية دينامو الرياضية، بمشاركة 1220 لاعباً ولاعبة من 32 دولة، فيما يبرز بين المشاركين 85 من حملة الحزام الأسود، في مؤشر على ارتفاع المستوى الفني المنتظر للمنافسات.

ومع اقتراب موعد النزالات، تتحول موسكو إلى ملتقى لمدارس مختلفة في الجوجيتسو، إذ يصل اللاعبون إليها بطموحات تتجاوز الفوز بالميداليات، في ظل ما تمثله جولات أبوظبي جراند سلام من فرصة للمنافسة أمام أسماء بارزة، واكتساب المزيد من الخبرة في واحدة من أبرز البطولات الدولية.

وأكد طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أنّ أبوظبي جراند سلام باتت تمثل موعداً مهماً على أجندة الجوجيتسو العالمية، مشيراً إلى أن محطة موسكو تعكس اتساع قاعدة المشاركة وتطور المستوى الفني للبطولة من موسم إلى آخر.

وقال البحري إنه في كل محطة نرى أبطالاً قادمين من مدارس مختلفة، وهذا أحد أهم عناصر قوة أبوظبي جراند سلام..موسكو لها خصوصيتها، والمشاركة المسجلة هذا العام تعكس ثقة اللاعبين والأكاديميات بالبطولة، ونتطلع إلى يومين من المنافسات القوية التي تليق بمكانة الحدث.

ولا تتوقف رحلة الموسم عند موسكو، فبعد ختام نزالات العاصمة الروسية، تبدأ الاستعدادات للمحطة التالية من أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو في شنغهاي يومي 17 و18 أكتوبر المقبل، لتنتقل المنافسة من روسيا إلى الصين، ويبدأ فصل جديد من سباق أبطال الجوجيتسو خلال موسم 2026-2027.

ويحمل كل لاعب إلى البساط قصته وطموحه الخاص، ومن بين المشاركين البرازيلي جوناثان سيلفا، حامل الحزام الأسود، الذي يستعد لخوض تحدٍ جديد في موسكو أمام مجموعة من أبرز المنافسين.

وقال سيلفا، في تصريح له بهذه المناسبة، إن المشاركة في أبوظبي جراند سلام تمثل اختباراً مهماً لأي لاعب في الحزام الأسود، خصوصاً مع تنوع المدارس والأساليب التي تجمعها البطولة.

وأضاف أنه عندما تصل إلى بطولة بهذا الحجم، تعرف أن كل نزال سيكون مختلفاً، فلا توجد مواجهة سهلة في الحزام الأسود، وأن وجود لاعبين من 32 دولة يجعل المنافسة أكثر تنوعاً، وهذا ما نبحث عنه كلاعبين، أن نواجه أساليب ومدارس مختلفة، وأن نختبر أنفسنا في كل مرة نصعد فيها إلى البساط”.