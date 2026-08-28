صافرة فنزويلية تقود قمة «زعبيل» بين الوصل وشباب الأهلي

عينت لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم طاقم تحكيم بقيادة الحكم الفنزويلي خيسوس فالنزويلا، لإدارة مباراة القمة المرتقبة بين الوصل وشباب الأهلي، والمقررة اليوم على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم.

ويُعد الحكم خيسوس (43 عاماً)، الذي بدأ مسيرته التحكيمية في العام 2011، من الحكام البارزين في قارة أمريكا الجنوبية، وسبق له إدارة العديد من المباريات المهمة على الصعيدين القاري والدولي.

ويُعد الموسم الحالي هو السادس على التوالي الذي يشهد حضور الصافرة الأجنبية في الدوري الإماراتي، بعد ظهورها الأول في أكتوبر 2021 خلال مباراة شباب الأهلي والجزيرة ضمن الجولة السابعة، والتي أدارها الحكم التركي جنيد شاكير وانتهت بفوز شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وتصل الكلفة المالية لاستقطاب طاقم تحكيم أجنبي إلى 170 ألف درهم للمباراة الواحدة.