الإماراتية علياء عبدالسلام تسجل رقماً عالمياً في "الفورمولا 4"

حققت المتسابقة الإماراتية علياء عبدالسلام فيروز إنجازاً رياضياً كبيرا بتخطي الرقم العالمي السابق للسرعة في زوارق الفورمولا 4. ونجحت علياء عبدالسلام بتسجيل سرعة جديدة بلغت 129 كم/ساعة، وكسر الرقم السابق المسجل باسم المتسابق البريطاني جون برور" 128.7 كم/ساعة"، لمسافة الكيلومتر، خلال المحاولة التي أقيمت أمس على مياه بحيرة سونجا في مملكة النرويج.

وتستعد المتسابقة الإماراتية للمشاركة رسمياً في المنافسة الدولية القادمة المقررة نوفمبر المقبل في المملكة المتحدة، لاستكمال إجراءات الاعتماد الرسمي للرقم العالمي الجديد، لتصبح أول متسابقة إماراتية تحقق هذا الإنجاز في تاريخ رياضات السرعة البحرية.

وأهدت علياء عبدالسلام هذا النجاح لكل فتاة في يوم المرأة الإماراتية، مؤكدة أن الطموح والإصرار والعمل الجاد أساس النجاح لتحقيق الإنجازات الوطنية والعالمية.

وأضافت أنها خاضت برنامج إعداد خارجيا مكثفا من التجارب والإعداد الفني لمدة 3 أسابيع، تمكنت خلاله من تطوير مستوى الأداء والوصول تدريجياً إلى السرعة المستهدفة، مشيدة بالدعم المتواصل من الشركاء، وجهود والدها في تحفيزها لخوض التحدي العالمي.