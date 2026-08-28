حسن علي إبراهيم يروي حكاية «الشباب والنصر» التي أغضبت والده الأهلاوي

كشف لاعب الأهلي والوصل السابق حسن علي إبراهيم عن موقف طريف رافق بداياته مع كرة القدم، بعدما قادته اختيارات كشافي المدارس إلى التدريب مع الشباب ثم النصر، ليجد نفسه في كل مرة أمام غضب والده الأهلاوي، قبل أن تشهد مسيرته لاحقًا ارتداءه قميصي قطبي دبي الأهلي والوصل.

وقال حسن علي إبراهيم، خلال حوار أجراه مع منصة «سبورت فور أول»، إن بدايته مع كرة القدم جاءت في زمن كان فيه كشافو الأندية يتابعون اللاعبين في المدارس لاختيار المواهب، موضحًا أنه تم اختياره في البداية للذهاب إلى نادي الشباب، وركب حافلة النادي متوجهًا إلى التدريبات.

وأضاف أنه بعد يوم أو يومين من التدريب حصل على حقيبة النادي التي كانت تضم الملابس والمستلزمات الرياضية، وعاد بها إلى المنزل، لكنه فوجئ برد فعل والده بمجرد أن شاهد الحقيبة وسأله عن مصدرها.

وقال حسن علي إبراهيم مستعيدًا الموقف: «رجعت البيت ومعي الشنطة، والوالد شافها وسألني: الشنطة من وين؟ وكنت خايف أقول له»، مشيرًا إلى أن والده، رحمه الله، كان أهلاويًا، وأن البيت كله تقريبًا كان يشجع الأهلي.

ولم تتوقف المفارقة عند تجربته مع الشباب، إذ شارك بعد ذلك في بطولة للمدارس كان نادي النصر يتابع خلالها اللاعبين لاختيار عدد من المواهب، ليتم اختياره مرة أخرى ويحصل هذه المرة على حقيبة ومستلزمات نادي النصر.

وتابع ضاحكًا: «رجعت البيت وشاف الوالد الشنطة وسألني: من وين؟ قلت له: نادي النصر، فقال لي: أنا ما خلصت من الشباب!»، في موقف يعكس ارتباط والده الكبير بالأهلي وعدم تقبله رؤية ابنه يحمل حقيبة أحد الأندية الأخرى.

وتحمل قصة حسن علي إبراهيم مفارقة لافتة، إذ انتهت بداياته المتنقلة إلى مسيرة طويلة مع الأهلي، الذي دافع عن ألوانه لمدة 10 سنوات بين 2001 و2011، قبل أن ينتقل إلى الغريم الوصل ويقضي معه موسمين من 2011 إلى 2013، خاض خلالهما 33 مباراة، ليصبح أحد اللاعبين الذين ارتدوا قميصي قطبي دبي.

وواصل حسن علي إبراهيم مسيرته بعد ذلك مع نادي الإمارات موسم 2013-2014، ثم اتحاد كلباء من 2014 إلى 2016، قبل نهاية مشواره لاعبًا، كما سبق له تمثيل منتخب الإمارات.

وتكتسب ذكريات حسن علي إبراهيم خصوصية إضافية قبل المواجهة المرتقبة بين الوصل وشباب الأهلي اليوم على استاد زعبيل في قمة الجولة الثالثة من دوري المحترفين، خصوصًا أنه عاش أجواء الناديين وارتدى قميصيهما خلال مسيرته، بعدما كانت بدايته أصلًا وسط أسرة أهلاوية خالصة.