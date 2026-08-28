راشد عيسى يوجّه رسالة قوية للاعبي شباب الأهلي: استاد زعبيل صعب عليكم.. ولن تخرجوا منه سالمين كروياً

وجّه نجم الوصل السابق، راشد عيسى، رسالة إلى فريق شباب الأهلي قبل مباراة القمة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم، قائلًا: «استاد زعبيل ملعب صعب عليكم تاريخيًا، ولن تخرجوا منه سالمين (كروياً)»، مؤكدًا أفضلية الوصل وثقته بقدرة الفريق على تحقيق الفوز.

وقال راشد عيسى، في حديثه مع منصة «Sport 4 All»: «لعبت في يوم من الأيام هذا الديربي، خصوصًا عندما كنت في نادي الوصل، وعندما كان شباب الأهلي يأتي لمواجهتنا، كنا كلاعبين نحترمهم، لكنني أرى أننا متفوقون تاريخيًا على شباب الأهلي».

وتابع: «خلال آخر أربع سنوات، حقق الوصل الدوري والكأس، وأرى أننا متفوقون عليهم في ملعبنا خلال هذه السنوات، وأتمنى أن تمنحنا هذه الأمور أفضلية عليهم».

وتوقع راشد عيسى أن تنتهي المباراة بفوز الوصل 2-0، مؤكدًا أن استاد زعبيل يمثل ملعبًا صعبًا أمام جميع الفرق.

ووجّه رسالة إلى جماهير الوصل، داعيًا إياهم إلى الثقة بفريقهم، وقال: «أرى أن هذا الفريق يستطيع الوصول بعيدًا، ومع الصفقات القادمة يمكنه أن يفعل شيئًا ويحقق الكثير»، مؤكدًا حضوره إلى جانب الجماهير في مدرجات استاد زعبيل خلال مباراة الجمعة.