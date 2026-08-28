العبدولي: المهارات الفردية للاعبين والتحولات السريعة تحسمان قمة زعبيل

أكد مدرب الوحدة السابق والمحلل الفني في كرة القدم، حسن العبدولي، أنه يتوقع مواجهة قوية بين الوصل وشباب الأهلي، اليوم، على استاد زعبيل في دبي، ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين، مشيراً إلى أن الفريقين متكافئان تقريباً في كل شيء، إذ يتصدران ترتيب الدوري برصيد ست نقاط لكلٍّ منهما من جولتين، وكلاهما يمتلك قوة هجومية كبيرة، بجانب أنهما يضمان مجموعة من اللاعبين الذين يتميّزون بالمهارات الفردية العالية وبإمكانهم صنع الفارق، إضافة إلى تميّز الفريقين بالتوازن الدفاعي في اللعب، حيث استقبلت شباك كلّ منهما هدفاً واحداً فقط في الجولتين الماضيتين، فضلاً عن امتلاك كل فريق لاعبين يجيدون الكرات الثابتة بالرأس، لافتاً إلى أن المهارات الفنية والتحولات السريعة هما من يصنع الفارق، ويحسم نتيجة المباراة.

وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «الفريقان يمتلكان لاعبين مميّزين، إضافة إلى أن كلاً منهما لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين يتميّزون بالمهارات الفردية، وإجادة اللعب بالكرات الثابتة بالرأس، كما أن المستوى الفني للفريقين يُعدّ متقارباً جداً، وحظوظهما في المباراة متكافئة».

وبشأن توقعاته لسيناريو المباراة، أوضح العبدولي أتوقع أن يعتمد الفريقان خلال المباراة على التوازن الدفاعي، بجانب التحولات السريعة في الملعب، مع عدم المبالغة في الهجوم، لأن ترك أي فريق مساحة في الدفاع، سيمنح الطرف الآخر فرصة، حيث إن كلاً من الفريقين يمتلك لاعبين لديهم القدرة على التحرك في المساحات الخالية، والتحولات السريعة.

وشدد العبدولي على أهمية أن يحافظ كلٌّ من شباب الأهلي والوصل خلال المباراة على اللاعبين الذين بدأ بهم المباراتين السابقتين في الدوري، وألّا تشهد صفوف كلّ منهما تغييرات كبيرة، وإنما يمكن أن تكون هناك تغييرات محدودة جداً للاعب أو لاعبين اثنين لظروف قاهرة، معتبراً أن هذه المباراة ليست لتجريب لاعبين، وإنما مباراة بست نقاط للفريق الفائز فيها.

وبخصوص توقعاته لفريق الوصل هذا الموسم وعمّا إذا كان سيستمر بالمستوى ذاته الذي ظهر به، أكد العبدولي أن الوصل سيستمر بالمستوى نفسه الذي ظهر به خلال المباراتين السابقتين أمام كلٍّ من يونايتد وكلباء، وذلك في حال حافظ على اللاعبين الذين خاض بهم المباراتين السابقتين، كون أن هناك حالة انسجام وتناغم بين هؤلاء اللاعبين مع إضافة العناصر الجديدة بصورة تدريجية، لافتاً إلى أن الوصل تعاقد أخيراً مع المهاجم الإيراني مهدي طارمي، مشيراً إلى أنه في حال بدأ طارمي اللعب في المباراة أساسياً، فإنه قد لا يكون هناك انسجام واضح بينه وبين بقية لاعبي الفريق.

يذكر أن حسن العبدولي، تولى سابقاً تدريب أندية عدة في الدوري الإماراتي كان آخرها تعيينه مديراً فنياً لنادي الوحدة، وقاده للفوز بلقب كأس رابطة المحترفين خلال الموسم الماضي رغم قصر الفترة التي قضاها مدرباً للفريق الوحداوي، كما عمل العبدولي لنحو 10 سنوات ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وكذلك مساعداً للمدرب الوطني السابق، مهدي علي، كما عمل أيضاً مدرباً للمنتخب الأولمبي، ويمتلك خبرة كبيرة في مجال التدريب، ومن الأندية التي دربها العبدولي إلى جانب الوحدة، الوصل، وخورفكان، ودبا الحصن، ودبا الفجيرة.