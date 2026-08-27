الوصل وشباب الأهلي.. صراع الصدارة في «الديربي 35»

تنطلق الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم بواحدة من أبرز مواجهات الموسم المبكرة، عندما يلتقي الوصل وضيفه شباب الأهلي في ديربي يجمع فريقين حققا العلامة الكاملة في أول جولتين، وسط سباق مباشر على الصدارة وحسابات لا تقبل التنازل عن القمة، وفي المقابل يبحث يونايتد عن تعزيز بدايته الإيجابية عندما يخوض مباراته الرسمية الأولى على ملعبه أمام كلباء، الذي يتطلع بدوره إلى استعادة التوازن، وتستكمل الجولة، غداً، بثلاث مواجهات، على أن تختتم بعد غدٍ بمباراتين.

الوصل - شباب الأهلي

تتجه الأنظار إلى استاد زعبيل، في الساعة 8:30 مساء، حيث يصطدم المتصدر الوصل بمطارده شباب الأهلي، في مواجهة يتساوى فيها الفريقان برصيد ست نقاط، بينما يتقدم «الإمبراطور» بفارق اللعب النظيف، وتحمل المواجهة الرقم 35 بين الفريقين في دوري المحترفين، ويتفوق شباب الأهلي في سجل الانتصارات بـ14 فوزاً، مقابل 11 للوصل، بينما انتهت تسع مواجهات بالتعادل، وسجل «الإمبراطور» 45 هدفاً، مقابل 57 لـ«فرسان دبي».

ويدخل الوصل المواجهة بطموح مواصلة بدايته القوية، وتجاوز واحدة من أصعب محطات الموسم، مستنداً إلى المستوى الذي ظهر به في الجولتين الأولى والثانية.

ويمتلك «الإمبراطور» سلسلة لافتة، بعدما حقق الفوز في آخر سبع مباريات بالدوري، وسجل هدفين على الأقل في كل واحدة منها، ما يعكس القوة الهجومية التي بات يتمتع بها الفريق.

ويبحث الوصل كذلك عن تحقيق الفوز في أول ثلاث جولات للموسم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق له تحقيق ذلك في موسم 2023-2024، الذي تُوِّج خلاله بلقب الدوري، ما يمنح مواجهة اليوم أهمية إضافية بالنسبة إلى «الإمبراطور».

في المقابل، يدخل شباب الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما فرض شخصيته في أول جولتين، خصوصاً خلال الشوط الثاني الذي كان حاسماً في انتصاريه على خورفكان (5-1) والظفرة (2-صفر).

ويعول «فرسان دبي» أيضاً على استمراريته الهجومية، بعدما سجل في آخر 22 مباراة متتالية بالدوري، وهي ثاني أطول سلسلة تهديفية في تاريخه بالمسابقة، بعد سلسلة سابقة بلغت 25 مباراة.

ويتطلع شباب الأهلي بدوره إلى تحقيق الفوز في أول ثلاث مباريات للموسم للمرة السادسة في تاريخه، ما سيمنحه دفعة قوية في سباق مبكر يبدو أن الفريقين يتعاملان معه بجدية.

يونايتد - كلباء

يستقبل يونايتد ضيفه كلباء، في الساعة 5:55 مساء، على استاد آل مكتوم، في أول ظهور رسمي للفريق على ملعبه في دوري المحترفين، بعدما اعتمده مقراً لمبارياته في البطولة، ويدخل يونايتد المواجهة وفي رصيده ثلاث نقاط، حصل عليها بفوزه الثمين على بني ياس في الجولة الماضية، ما منح الفريق دفعة معنوية قبل ظهوره الأول أمام جماهيره في دوري المحترفين، ويمتلك الفريق سجلاً قوياً على أرضه، بعدما تجنب الخسارة في آخر 21 مباراة خاضها الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى، بينما تعود آخر خسارة له على ملعبه إلى فبراير 2025 أمام الفجيرة.

في المقابل، يبحث كلباء عن رد فعل سريع بعد خسارته الثقيلة أمام الوصل (صفر-3) في الجولة الماضية، إذ لا يملك الفريق سوى نقطة واحدة من أول مباراتين.

ويرغب «النمور» في كسر سلسلة سلبية امتدت إلى 11 مباراة متتالية من دون فوز في دوري المحترفين، بواقع ستة تعادلات، وخمس هزائم، ما يجعل مواجهة يونايتد اختباراً مبكراً لاستعادة الثقة وتصحيح المسار.