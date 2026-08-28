كلباء يضم الغاني تيتيه لمدة موسمين

أعلن نادي كلباء لكرة القدم، أمس، عن تعاقده مع المهاجم الغاني، بنيامين تيتيه، لمدة موسمين، قادماً من نادي ماريبور السلوفيني، في صفقة انتقال نهائي، لتمثيل الفريق في منافسات دوري المحترفين.

ويُعد تيتيه، البالغ من العمر 29 عاماً، من المهاجمين أصحاب الخبرة الأوروبية، إذ سبق له اللعب مع عدد من الأندية، أبرزها سبارتا براغ التشيكي، وينِي مالاتيا سبور التركي، وهال سيتي الإنجليزي، وميتز الفرنسي، قبل انتقاله إلى ماريبور السلوفيني، كما سبق له تمثيل منتخب غانا الأول، وخاض سبع مباريات دولية، فيما تتركز أبرز محطاته الأوروبية في الدوريات التشيكي والتركي والإنجليزي والفرنسي والسلوفيني.

وقدم المهاجم الغاني مستويات لافتة مع ماريبور خلال موسم 2025-2026، بعدما سجل 12 هدفاً في الدوري السلوفيني، إلى جانب ستة تمريرات حاسمة، ليصبح الهداف الأول للفريق في المسابقة.

ويتميز تيتيه بطول قامته، الذي يبلغ 1.93 متر، ويلعب في مركز قلب الهجوم.