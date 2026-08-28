دبي تحتضن دوري «فولت للقتال» في 12 سبتمبر.. والتذاكر بين 250 درهماً و12 ألفاً

تحتضن قاعة «ذا أجندة» بمدينة دبي للإعلام، في 12 سبتمبر المقبل، انطلاقة دوري «فولت للقتال - VFL» في حدث رياضي يقام للمرة الأولى، يجمع نخبة دولية لافتة من المقاتلين أصحاب الخبرات في الفنون القتالية المختلطة، في تجربة تتجاوز حدود النزال، ضمن طموح لبناء علامة قوية لرياضات القتال، تبصر النور من «دبي» باتجاه العالم أجمع.

ويحمل الدوري الجديد مشروعاً طموحاً للشاب الإماراتي، زيد الموسى، البالغ من العمر 18 عاماً، ويقف خلفه والده رشاد الموسى، رائد الأعمال وصاحب سنوات طويلة من الخبرة، في مشروع يلخص فلسفة عدم الاكتفاء بالتعاقد مع أسماء معروفة من نجوم الفنون القتالية المختلطة فحسب، بل بناء منظمة للفنون القتالية مقرها دبي، تسهم في صناعة نجوم وأسماء جديدة على الساحة الدولية بطموح عالمي.

وقال زيد الموسى في بيان صحافي: «لا أريد لـ(VFL) أن يكتفي بالتعاقد مع أسماء معروفة، بل في صناعة أسماء ونجوم جديدة».

وأوضح: «يمثل الدوري الجديد (VFL) امتداداً لترسيخ دبي والمنطقة مكانتهما كواحدة من أبرز الوجهات لرياضات الفنون القتالية، مع استضافة فعاليات عالمية المستوى، وجذب جماهير شغوفة واستثمارات كبيرة، حيث تطمح (VFL) لبناء منصة لا تقتصر على مجرد دوري آخر للفنون القتالية المختلطة، بل إنشاء منصة لهذه الرياضة من دبي، تكتشف المقاتلين، وتسهم في صناعة أسماء جديدة، وتبني المنافسات، وتقدم للجمهور تجربة تتجاوز حدود النزال نفسه».

واختتم: «تم طرح التذاكر على الموقع الرسمي لمنصة (ذا أجندة)، وعلى الموقع الرسمي لمنصة (VFL)، وبأسعار تراوح بين 250 درهماً و12 ألف درهم».

واكتسب الشاب الإماراتي زيد الموسى خبراته الرياضية والتنظيمية بعد أن أدار بنجاح مشروعاً لتجارة بطاقات «بوكيمون»، تعلم من خلاله نهج التسويق والتفاوض وقوة بناء المجتمعات، قبل خوضه تجربة المنافسة في الكرة الطائرة، والانتقال لاحقاً إلى الملاكمة و«المواي تاي»، حيث تعلم الانضباط الذاتي، واكتسب تقديراً أعمق للموهبة والتضحيات التي يتطلبها الوصول إلى أعلى مستويات المنافسة.

ويستهل دوري «فولت للقتال - VFL» نسخته الأولى بنزالات تجمع أسماء عالمية من المقاتلين، يتقدمهم الجورجي غورام كوتاتيلادزه، والكندي جيريمي كينيدي، والأذربيجاني أليم نابييف، والنيوزيلندي مايك ماثيثا، إلى جانب الكازاخستاني شاخزاده ميرزاييف، والروسي ياكوب سليمانوف، والنيجيري نديدي ألونو، وغيرهم.

. يستهل دوري «فولت للقتال - VFL» نسخته الأولى بنزالات تجمع أسماء عالمية من المقاتلين، يتقدمهم الجورجي غورام كوتاتيلادزه.