"أبيض السلة" يتخطى عقبة الكويت في التصفيات الآسيوية

حقق المنتخب الوطني لكرة السلة، انتصاراً صعباً على نظيره المنتخب الكويتي، جاء بفارق ثلاث نقاط وبنتيجة (75-72)، في مباراة جمعتهما اليوم الخميس، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لمنطقة غرب أسيا ضمن النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية، والتي تستضيفها صالة نادي شباب الأهلي بدبي حتى الأول من سبتمبر المقبل.

كما شهدت الجولة، استهلال المنتخب البحريني مشواره بانتصارٍ عريض على المنتخب العماني، جاء بفارق 44 نقطة وبنتيجة (106-62).

وابتعد المنتخب الوطني بصدارة فرق المجموعة برصيد أربع نقاط، حققها "الأبيض" من انتصارين متتالين، بعد فوزه أمس في المباراة الافتتاحية على منتخب نيبال بنتيجة (110-64)، فيما جاء المنتخب الكويتي بالمركز الثاني برصيد ثلاث نقاط من حالة فوز ومثلها خسارة، بعد أن دشن "الأزرق" مشواره في الجولة الأولى بالفوز على نظيره المنتخب العماني بنتيجة (88-63)، وليتقاسم المنتخبان البحريني والعماني المركز الثالث برصيد النقطتين، وإنما مع مباراة أقل لمنتخب البحرين، وجاء المنتخب النيبالي بالمركز الخامس والأخير برصيد النقطة الواحدة.

واحتاج المنتخب الوطني لتحقيق انتصاره الصعب إلى نيل لاعبيه الأفضلية بفارق كبير في نتيجة الربع الثاني جاء بواقع (26-16)، فيما فشل المنتخب الكويتي في العودة بالمباراة رغم نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربع الأول، ومن ثم الربعين الثالث والرابع بواقع (20-17 و17-15 و19-17).

وتستكمل يوم غدٍ، الجولة الثالثة، حين يلتقي في الخامسة عصراً المنتخب الكويتي أمام نظيره منتخب نيبال، وتتبع في الثامنة بلقاء المنتخب الوطني أمام شقيقه المنتخب البحريني، في مباراة يطمح إليها "الأبيض" لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي، وتعزيز صدارته لفرق المجموعة، فيما يطلبه المنتخب البحريني بشعار الانتصار الثاني ومواصلة مطاردته الصدارة.