أحمد الفلاسي: يوم المرأة الإماراتية مناسبة للفخر بما تحقق على مدار العقود الماضية

أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن مسيرة المرأة الإماراتية تجسد رؤية دولة آمنت منذ تأسيسها بأن الاستثمار في الإنسان، وتمكينه من المشاركة وتحمل المسؤولية، هو الأساس لبناء مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا، مشيرًا إلى أن ما حققته ابنة الإمارات اليوم من حضور نوعي في مختلف ميادين العمل الوطني يعكس نجاح هذه الرؤية، وقدرتها على مواصلة صناعة الإنجاز في القطاعات التي تقود مستقبل الدولة.

وثمّن الفلاسي الدور الريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم المرأة الإماراتية وتمكينها وتعزيز حضورها شريكًا في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، مشيرًا إلى أن توجيهات سموها باعتماد «ننمو أقوى وأفضل» شعارًا لاحتفال هذا العام بيوم المرأة الإماراتية، وبأن يمتد الاحتفال على مدار شهر كامل، تعكس جوهر الرؤية الإماراتية في البناء على ما تحقق للوصول إلى مستويات جديدة من الإنجازات، وتمنح مساحة أوسع لإبراز النماذج الملهمة والاحتفاء بها ودعمها.

وقال الفلاسي: «في ظل دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، أصبحت المرأة الإماراتية شريكًا أساسيًا في القطاعات التي تعزز تنافسية الدولة وترسم ملامح مستقبلها، وهو ما نرى أثره اليوم في بطلات الإمارات اللاتي يرفعن علم الدولة في المحافل الرياضية، وفي العالمات والمهندسات والباحثات اللاتي يسهمن في طموحات الإمارات لاستكشاف الفضاء، وفي أجيال جديدة من الشابات الإماراتيات ممن يمتلكن المعرفة والمهارات والطموح للمساهمة في قيادة مسارات الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد».

وأضاف: «يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة للفخر بما تحقق على مدار العقود الماضية، وفي الوقت ذاته للتطلع إلى ما هو أبعد. فطموح المرأة الإماراتية هو جزء من طموح الوطن، ومواصلة الاستثمار في تمكينها يعزز قدرتنا على تحقيق أولوياتنا الوطنية، وصناعة مستقبل أكثر تقدمًا وتنافسية للأجيال القادمة».