ماذا قال مدرب عجمان غوران قبل مواجهة "كوزمين الجزيرة" في أبوظبي؟

أكد مدرب عجمان، الصربي غوران توفيغدزيتش، أن مواجهة الجزيرة، المقررة السبت في الجولة الثالثة من دوري المحترفين، تمثل اختبارا صعبا لفريقه، في ظل قوة المنافس وما يملكه من عناصر مميزة وخبرة فنية.

وقال غوران في المؤتمر الصحافي التقديمي الخاص بالمباراة: «إن الجزيرة يعد من الفرق القوية، ويمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين على المستوى الفردي، إلى جانب صلابته الدفاعية، بعدما حافظ على نظافة شباكه في مباراتيه الأخيرتين».

وأضاف: «المنافس يتمتع أيضًا باستقرار فني بوجود مدرب صاحب خبرة (الروماني اولاريو كوزمين)، لكننا في الوقت نفسه نؤمن بقدرة عجمان على تقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية».

وأشار إلى أن «من المؤكد أن الجزيرة يستهدف نتيجة إيجابية، لكننا أيضًا لدينا الدافع الكافي لتقديم مباراة جيدة».

وختم بقوله: «إذا التزمنا بالانضباط، ونفذنا التعليمات والخطة الموضوعة، ولعبنا جميعًا بروح واحدة، فأعتقد أننا قادرون على تحقيق نتيجة جيدة والعودة بنتيجة إيجابية من أبوظبي».