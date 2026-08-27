رياض الذوادي يتوقع سيناريو مثير لـ"قمة زعبيل".. الوصل يتقدم وشباب الأهلي يقلب الطاولة

توقع المحلل والناقد الرياضي البحريني رياض الذوادي سيناريو مثير للقمة الكروية المرتقبة بين الوصل وشباب الأهلي على استاد زعبيل، الجمعة، في الجولة الثالثة لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم.

وقال الذوادي على حسابه في منصة «إكس»: «الوصل يتقدم بهدفين في أول ربع ساعة، لكن شباب أهلي دبي يتمكن من تحقيق (ريمونتادا) ويقلب الطاولة في مشهد (دراماتيكي)، قبل أن يضيف بطابع طريف: «شاهدت ذلك السيناريو في رؤيا البارحة».

ويضفي توقع المحلل البحريني مزيداً من الإثارة على القمة التي تحظى باهتمام جماهيري كبير، خصوصاً أن الفريقين يدخلان المواجهة بالعلامة الكاملة، بعدما حقق كل منهما انتصارين في أول جولتين وجمع ست نقاط.

وتقام المباراة عند الساعة 20:30 من مساء الجمعة على استاد زعبيل، وسط ترقب لمواجهة قوية بين فريقين يتطلعان إلى مواصلة البداية المثالية والانفراد بالتفوق مع ختام الجولة الثالثة.

فهل تتحقق الرؤيا أم يكتب ديربي زعبيل سيناريو مختلفاً؟