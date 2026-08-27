شرطة دبي تلتقي رابطة مشجعي ناديي الوصل وشباب الأهلي وتحثّهما على التشجيع بروح رياضية في القمة المرتقبة

نظمت مبادرة "التزامكم سعادة" في شرطة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الريا ضي، ورابطة المحترفين الإماراتية، ومؤسسة دبي للإعلام، لقاءً مع رابطة مشجعي ناديي الوصل و شباب الأهلي في نادي ضباط شرطة دبي، تزامناً مع مباراة الفريقين التي ستُقام يوم الجمعة المُقبل في استاد نادي زعبيل ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

وأثنت مبادرة "التزامكم سعادة" على الالتزام الدائم من مشجعي ناديي الوصل و شباب الأهلي مع اللجان التنظيمية والأمنية في مختلف المباريات بما يعكس الرؤية الحضارية للدولة في تنظيم أفضل الفعاليات الرياضية، وتوفير أعلى معايير السلامة والأمان في المنشآت الرياضية.

وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي مسؤول مبادرة "التزامكم سعادة"، أن اللقاء رابطة مشجعي ناديي الوصل و شباب الأهلي، يأتي في إطار الحرص الدائم على التواصل مع مشجعي مختلف الأندية، والتأكيد على أهمية التزامات الجمهور الرياضي التي ينص عليها الفصلان الرابع والخامس من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وحث الكتبي أفراد الجمهور على الالتزام بالتعليمات الخاصة بحركة أفراد الجمهور أثناء الدخول والخروج من الملاعب والالتزام بإجراءات السلامة والأمان والتشجيع بروح رياضية تعكس المكانة الراقية والحضارية للفعاليات الرياضية التي تنظم على مستوى الدولة وعلى مستوى إمارة دبي.