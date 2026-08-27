تذاكر دوري المحترفين تبدأ من 20 درهماً وتصل إلى 250 للمباراة

علمت «الإمارات اليوم» أن سبب تفاوت أسعار تذاكر مباريات دوري المحترفين لكرة القدم من نادٍ إلى آخر، ومن مباراة إلى أخرى، يعود إلى أهمية اللقاء وقوة طرفيه، وحجم الحضور الجماهيري المتوقع، إذ تبدأ أسعار تذاكر الجماهير في عدد من الملاعب في حدها الأدنى، وفق الموقع الرسمي لرابطة المحترفين، من 20 درهماً، وتتفاوت في بعض المباريات بين 30 و40 و50 درهماً، وتصل إلى 250 درهماً وفقاً للفئة وسياسة النادي وطبيعة المباراة وحجم الإقبال الجماهيري المتوقع عليها، بينما تصل أسعار بعض فئات البطاقات الموسمية التي تصدرها الأندية إلى 10 آلاف درهم للموسم كونها تقدّم «الرفاهية» لعشاق التجارب الفاخرة.

وأكد مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن تسعير التذاكر يقوم على مبدأ أساسي يتمثّل في المساواة بين جماهير الفريقين، بحيث إذا حدد النادي المضيف سعر التذكرة لجمهوره بـ20 درهماً، يتم توفير التذكرة بالسعر نفسه لجمهور الفريق الضيف، وإذا بلغ السعر 30 درهماً، تكون تذكرة جمهور الفريق الضيف بـ30 درهماً أيضاً، وهكذا، بما يضمن عدم وجود اختلاف في السعر بين مشجعي طرفي المباراة.

ولا توجد أسعار ثابتة لجميع المباريات والدرجات حيث تختلف الأسعار من نادٍ إلى آخر، كما قد تختلف من مباراة إلى أخرى وفق أهمية اللقاء وقوة طرفيه وحجم الحضور المتوقع، إلى جانب اختلاف الفئات داخل الملعب، بداية من الدرجة الثانية، مروراً بالدرجة الأولى، وصولاً إلى فئات كبار الشخصيات وكبار الزوّار، التي تتضمن عادة خدمات ضيافة ومزايا إضافية.

وتوفر رابطة المحترفين الإماراتية خدمة شراء التذاكر إلكترونياً، عبر موقعها الرسمي ومنصة «بلاتينيوم ليست»، بما يتيح للجماهير الحصول على التذاكر قبل التوجه إلى الملعب، مع اختلاف الفئات والأسعار بحسب المباراة والنادي والدرجة المتاحة.

ولا تقتصر خيارات الحضور على شراء تذكرة لكل مباراة، إذ طرحت مجموعة من الأندية بطاقات موسمية قبل بداية الموسم، تستهدف بصورة خاصة المشجعين أصحاب الولاء الذين يحرصون على متابعة فريقهم في معظم مباريات الموسم، وتختلف أسعار البطاقات الموسمية بشكل كبير بحسب الفئة والمقعد والمزايا التي يحصل عليها المشجع.

الوصل.. مزايا إضافية

ويقدّم نادي الوصل نموذجاً واضحاً لهذا التفاوت، إذ تبدأ بطاقات الموسم من 200 درهم للفئات الجماهيرية، بينما ترتفع قيمة الفئات المميزة، وصولاً إلى بطاقة كبار الزوّار التي تبلغ 6000 درهم.

وتتضمن الفئات الأعلى مزايا إضافية مثل المواقف الخاصة وخدمات الضيافة وخصومات على منتجات النادي، إلى جانب هدايا ومزايا أخرى للمشجعين.

شباب الأهلي.. أسعار وفق الفئة

وفي شباب الأهلي، تبدأ البطاقات الموسمية من 200 درهم، فيما تتدرج الأسعار وفق الفئة والخدمات المقدمة، وتصل الفئات الأعلى إلى 6000 درهم لمباريات دوري المحترفين، وترتفع إلى 7000 درهم عند إضافة مباريات دوري أبطال آسيا، وتشمل الفئات المميزة مجموعة من الخدمات، من بينها المواقف الخاصة والضيافة والهدايا والمزايا المرتبطة بعضوية النادي.

النصر.. من 250 درهماً

أما النصر فقد طرح بدوره بطاقات موسمية تبدأ من 250 درهماً، مع اختلاف الأسعار بحسب الفئة والمقاعد والخدمات، وتصل إلى فئات مميزة توفر للمشجعين مزايا إضافية مثل المواقف والهدايا والضيافة والخصومات على منتجات النادي.

عضوية «عيناوي»

وفي العين تُعد عضوية «عيناوي» من أبرز نماذج البطاقات الموسمية، وتبدأ من 160 درهماً للعضوية من دون مقعد، ثم 380 درهماً للفئات الأخرى، و500 درهم للفئة الذهبية، و1050 درهماً للفئة البلاتينية، و1600 درهم للفئة الماسية، و3150 درهماً لفئة النخبة، و4000 درهم للفئة الملكية، فيما تصل أعلى فئة، وهي فئة «الزعيم»، إلى 10 آلاف درهم.

وتمنح العضوية مزايا متعددة بحسب الفئة، من بينها تذاكر مجانية للمباريات الخارجية، وخصومات على منتجات النادي، وسحوبات على جوائز خلال أيام المباريات، ومواقف مخصصة لبعض الفئات، إلى جانب فرص للتصوير مع لاعبي الفريق وقسائم شراء من المتجر الرسمي.

وتعكس البطاقات الموسمية تفاوتاً كبيراً في احتياجات الجماهير، فالمشجع الذي يريد فقط حضور المباريات بأقل كلفة يمكنه اختيار الفئات الجماهيرية، بينما يحصل المشجع الذي يختار الفئات الأعلى على تجربة مختلفة تتضمن خدمات الضيافة والمواقف والمزايا الحصرية.

رستم يقترح عودة بيع التذاكر عند البوابات

عبدالمجيد رستم. من المصدر

أكد منسق جماهير شباب الأهلي، عبدالمجيد رستم، أن التحضيرات الخاصة بالجمهور تسير بصورة رائعة رغم ارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى أن النادي وفّر تسهيلات كبيرة للجماهير الراغبة في حضور المباريات، موضحاً أن أقل سعر للتذكرة يبلغ 20 درهماً، إلى جانب توفير المياه الباردة والآيس كريم وغيرهما من الخدمات التي تساعد المشجعين على متابعة المباريات في أجواء أفضل.

وأشاد رستم بدور رابطة المحترفين الإماراتية في تسهيل دخول الجماهير إلى الملاعب، مشيراً إلى أن هناك حالات يحضر فيها مشجعون إلى الملعب من دون تذاكر مسبقة، وتعمل الرابطة على تقديم التسهيلات اللازمة لهم وعدم تركهم خارج الملعب، بما يسهم في زيادة الحضور الجماهيري والاستفادة من الأجواء المصاحبة للمباريات.

واقترح رستم الإبقاء على نظام بيع التذاكر إلكترونياً، مع توفير شباك لبيع التذاكر عند بوابات الملاعب كخيار إضافي، لافتاً إلى أن بعض الجماهير قد لا تكون لديها معرفة كافية بطريقة شراء التذاكر إلكترونياً، فضلاً عن وجود سائحين أو أشخاص يمرون بالقرب من الملعب وقد تجذبهم أجواء المباراة والجماهير، فيرغبون في دخول الملعب بشكل مفاجئ.

وأشار إلى أن وجود شباك للتذاكر يمكن أن يوفر حلاً لهذه الحالات، بحيث يستطيع المشجع شراء تذكرته مباشرة عند الملعب والدخول، إلى جانب استمرار المنظومة الإلكترونية التي أصبحت الخيار الأساسي والأكثر سهولة بالنسبة إلى شريحة كبيرة من الجماهير.

. البطاقات الموسمية للوصل وشباب الأهلي تبدأ من 200 درهم.

. فئة «الزعيم» الأعلى، وتصل إلى 10 آلاف درهم في الموسم مع مزايا خاصة.