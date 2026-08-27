«الأبيض» يدك سلة نيبال بفارق 46 نقطة

اعتمد المنتخب الوطني لكرة السلة على دقة التصويب في الرميات الثلاثية، حيث سجل 18 رمية ناجحة (54 نقطة)، قادته إلى تحقيق انتصار عريض على نظيره منتخب نيبال بفارق 46 نقطة، بنتيجة (110-64)، أمس، في افتتاح النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية، التي تستضيفها صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي في دبي، حتى الأول من سبتمبر المقبل.

وتألق كلٌّ من نجمَي المنتخب عمر العامري، وراشد أيمن على صعيد الرميات الثلاثية، بتسجيل العامري ست رميات ناجحة مقابل ثلاث لأيمن، بينما تناوب بقية زملائهما على تسجيل ما تبقى من الرميات الـ18 الناجحة.

وينافس المنتخب الوطني في المجموعة الأولى لمنطقة غرب آسيا، إلى جانب الكويت، والبحرين، وعُمان، ونيبال، على أن يلتقي «الأبيض»، غداً في الثامنة مساء، نظيره الكويتي، وتتبع في اليوم التالي بلقاء البحرين، قبل الخضوع لمرحلة الراحة، بعد غد، على أن يختتم مبارياته في 30 أغسطس الجاري بلقاء منتخب عُمان.

ونجح المنتخب في بسط سيطرته التدريجية على مجريات اللقاء، بعد أن أنهى الربع الأول متفوقاً (27-14)، ومواصلة توسيع الفارق لإنهاء الشوط الأول (57-29).

وعاد المنتخب للاعتماد على الرميات الثلاثية مع انطلاق الشوط الثاني، خصوصاً مع نجمه راشد أيمن، ما منح «الأبيض» القدرة على توسيع الفارق بالربع الثالث (31-14)، لتدخل المباراة في دقائقها الـ10 الأخيرة وعمد خلالها الجهاز الفني للمنتخب على منح عناصر الدكة دقائق أكثر على أرضية الملعب، وتمكنوا من حسم الفترة الرابعة (22-21)، وإهداء المنتخب انتصاره العريض وتخطي حاجز الـ100 نقطة.