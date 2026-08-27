4 وقائع صنعت الجانب المثير من مواجهات شباب الأهلي والوصل

تعود مواجهة شباب الأهلي والوصل إلى واجهة دوري المحترفين لكرة القدم، مساء غد، عندما يلتقي الفريقان بافتتاح المرحلة الثالثة، في مباراة جديدة من أكثر المواجهات إثارة في الكرة الإماراتية، حيث لم تخلُ في محطات عدة من أحداث تجاوزت حدود التنافس داخل المستطيل الأخضر إلى مناوشات واحتكاكات في المدرجات وخارج الملعب.

مباراة 2025 في الجولة الـ 23

وتتصدر أحداث مباراة الفريقين في موسم 2024-2025 قائمة الوقائع الأكثر حدة في تاريخ المواجهات القريبة بين الناديين، بعد أن شهدت المباراة، التي أقيمت على استاد زعبيل ضمن الجولة الـ23، وانتهت بفوز الوصل 2-1، مناوشات بين عدد من جماهير الفريقين.

وامتدت الأحداث إلى خارج الملعب، حيث شهدت المنطقة المحيطة بالاستاد تبادل إلقاء العبوات بين بعض المشجعين، إلى جانب رمي مقذوفات باتجاه عدد من اللاعبين. وتدخلت شرطة دبي لضبط المتورطين في أحداث الشغب، بينما فرضت لجنة الانضباط لاحقاً عقوبات مالية على الناديين، في واحدة من أكثر الوقائع توتراً في تاريخ مواجهات شباب الأهلي والوصل خلال السنوات الأخيرة.

مناوشات متجددة في المدرجات

ولم تكن تلك الواقعة الوحيدة التي تشهد توتراً بين جماهير الفريقين، إذ تكررت المناوشات خلال مواجهتهما في الموسم الماضي ضمن الجولة الـ18، التي انتهت بالتعادل 1-1. وشهدت المباراة تبادل عبارات مسيئة بين بعض جماهير الناديين، الأمر الذي دفع لجنة الانضباط إلى فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم على كل طرف.

اقتحام الملعب واستفزاز ماجد ناصر

وفي موسم 2012-2013، شهدت مواجهة الفريقين في الجولة الـ 16 واقعة مختلفة، بعدما اقتحم مشجعان من الوصل أرضية الملعب عقب المباراة التي أقيمت على استاد زعبيل وانتهت بفوز شباب الأهلي 4-صفر.

وحاول أحد المشجعين استفزاز حارس شباب الأهلي والوصل السابق، ماجد ناصر، بعدما ألقى وشاحاً يحمل شعار الوصل باتجاهه، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية لاحتواء الموقف.

وتصاعدت تداعيات الواقعة مع اتجاه إدارة شباب الأهلي، في ذلك الوقت، إلى تقديم شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط للمطالبة بمعاقبة المتسببين، قبل أن تتراجع عن الخطوة، بعد مبادرة من الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم ،البطل الأولمبي والقطب الوصلاوي، لإنهاء الأزمة.

احتكاك ماجد وعيسى

وشهد موسم 2012-2013 أيضاً واحدة من أكثر اللقطات المثيرة للجدل داخل الملعب، خلال مواجهة الفريقين في الجولة الثالثة التي انتهت بالتعادل 2-2، عندما احتدم الالتحام بين لاعب شباب الأهلي السابق ماجد حسن، وقائد الوصل في ذلك الوقت، عيسى علي.

وتلقّى اللاعبان بطاقتين صفراوين في الدقيقة 63، قبل أن يستمر التوتر بينهما خلال الدقائق التالية، وسط حالة من الاستياء في المدرجات.

ودخل اللاعبان في سلسلة من الاحتكاكات بعيداً عن الكرة، إذ تبادل الطرفان محاولات الاستفزاز، قبل أن يسقط عيسى علي مدعياً تعرضه للاعتداء، وفقاً لما أظهرته اللقطة آنذاك.

وتوجه ماجد حسن إلى الحكم محمد الجنيبي للاعتراض على الواقعة، والتأكيد على عدم وجود احتكاك مباشر، بينما لم يتخذ الحكم قراراً إضافياً بشأن الحالة.