السليطي: جاهزون لدعم شباب الأهلي.. وأجواء «الديربي» دائماً مختلفة

أكد مشجع نادي شباب الأهلي، فهد السليطي، أن جماهير «الفرسان» تستعد لحضور قوي ومميّز في مواجهة الوصل، مشيراً إلى أن مثل هذه المباريات تحظى باهتمام خاص من الجماهير التي تدرك أهمية دورها في مساندة الفريق، منذ اللحظة الأولى وحتى صافرة النهاية.

وقال السليطي لـ«الإمارات اليوم»: «الجمهور سيكون موجوداً بكثافة، وهناك استعدادات خاصة للمباراة، وهنالك تيفو ورسالة جماهيرية في المدرجات، سواء للاعبين أو الجهاز الفني، وربما تحمل أيضاً رسالة للمنافس».

وأضاف: «مباريات الوصل وشباب الأهلي لها أجواء مختلفة، والجماهير تعرف قيمة هذه المواجهة، لذلك يكون التحضير لها مختلفاً، خصوصاً مع أهمية المباراة، ورغبة الفريق في مواصلة الانتصارات والمنافسة على الصدارة»، وتابع: «جمهور شباب الأهلي سيأتي من كل مكان لدعم الفريق، ودورنا كجماهير سيكون واضحاً في المدرجات، كما ننتظر من اللاعبين والمدرب القيام بدورهم داخل الملعب، هدفنا جميعاً واحد، وهو الفوز ومواصلة المشوار بقوة».

وأشار السليطي إلى أن التحضيرات الجماهيرية تزداد في الساعات الأخيرة التي تسبق المباراة، مؤكداً أن الأجواء المنتظرة في المدرجات ستكون على مستوى أهمية القمة، وأن جماهير شباب الأهلي حريصة على تقديم الدعم الكامل للفريق في واحدة من أبرز مواجهات بداية الموسم.