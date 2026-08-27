عجمان يدرس التعاقد مع مدافع ومهاجم بالتنسيق مع المدرب غوران

يستعد نادي عجمان لإبرام صفقتين جديدتين، إحداهما للاعب مقيم، والثانية لمواطن، لتدعيم خطَّي الدفاع والهجوم، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، المقررة نهاية الشهر المقبل.

وتدرس إدارة النادي، بالتنسيق مع المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش، عدداً من الأسماء المرشحة لدعم الفريق، في وقت يعيش النادي حالة من الارتياح بعد الفوز على حتا (4-3) في الجولة الثانية لدوري المحترفين، وهو الانتصار الذي وضع «البرتقالي» في المركز الثالث ومنحه أفضل بداية له في دوري المحترفين بتحقيقه الفوز في أول مباراتين.

وقال مدير فريق الكرة في عجمان، محمد حسين، إن الانطلاقة القوية للفريق لا تعني الاكتفاء بما تحقق، لكنها تمنح النادي واللاعبين دفعة إضافية لمواصلة المنافسة، ورفع سقف الطموحات خلال الموسم، وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن البداية المثالية التي حققها الفريق في أول جولتين تُعزّز من طموحاتنا، ونسعى إلى أن نكون في المراكز المتقدمة في جدول الدوري، وهذا هدف أساسي للنادي، إلى جانب المنافسة في البطولات الأخرى التي تقام بنظام خروج المغلوب، مثل كأس رئيس الدولة، وكأس المحترفين، وتابع: «الأهم في بداية أي موسم هو جمع النقاط، وقد يتحسن مستوى الفريق لاحقاً، لذلك فإن حصد النقاط في البداية يمنح الفريق أريحية أكبر، ويعطي اللاعبين والجهاز الفني الثقة لمواصلة المشوار».

وأكد محمد حسين أن الفوز في أول جولتين سيكون مهماً في ظل توقعاته بارتفاع مستوى المنافسة خلال الفترة المقبلة، قائلاً: «أعتقد أن الدوري هذا الموسم سيكون من الأصعب في تاريخ المحترفين، والبداية التي شاهدناها في أول جولتين تؤكد ذلك، إذ نتوقع أن ترتفع حدة المنافسة بشكل أكبر بعد الجولة الخامسة، مع اكتمال الجاهزية الفنية والبدنية للفِرَق، وانتهاء الأندية من حسم تعاقداتها قبل إغلاق فترة الانتقالات»، وأوضح: «لهذا السبب كان من المهم بالنسبة لنا تحقيق الفوز في أول جولتين، فالمنافسة ستكون صعبة على جميع الفِرَق، وقوة المباريات سترتفع مع مرور الوقت، لذلك فإن النقاط التي تجمعها في البداية يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة في نهاية الموسم».

وعزا محمد حسين البداية الجيدة لعجمان إلى حالة الاستقرار التي حققها الفريق خلال فترة الإعداد، وحسم الجزء الأكبر من ملف التعاقدات قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي في صربيا، وقال: «التعاقدات التي أبرمها النادي كانت مدروسة، وحرصنا على استقطاب عناصر تمتلك الخبرة ويمكنها إضافة الجودة للفريق، كما أن حسم معظم الصفقات قبل المعسكر الخارجي، ساعد اللاعبين الجدد على الاندماج مع المجموعة الموجودة من الموسم الماضي».

وحول مدى قدرة البرتقالي على المنافسة في الدوري هذا الموسم، قال: «نحن مازلنا في بداية الموسم، ومن المبكر الحديث عن سقف محدد لما يمكن أن نصل إليه، لكن المؤشرات جيدة، ونتوقع أن يتحسن أداء الفريق بصورة أكبر مع مرور المباريات، وزيادة الانسجام بين اللاعبين».

وفي ما يتعلق بالصفقات المنتظرة قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية، أوضح مدير فريق عجمان: «لا يوجد قرار نهائي بشأن الأسماء التي سنتعاقد معها، لأن الأمر لايزال محل دراسة بين الإدارة والجهاز الفني، ونعمل على تقييم خيارات عدة قبل اتخاذ القرار»، وأضاف: «نسعى إلى التعاقد مع لاعبيْن يمكن أن يُشكّلا إضافة حقيقية للفريق، سواء في الدفاع أو الهجوم، خصوصاً أننا سنخوض أربع بطولات محلية وخارجية خلال الموسم».

وأنهى محمد حسين تصريحاته قائلاً: «تعدد المشاركات يتطلب وجود بدائل قادرة على تقديم المستوى نفسه،ولذلك نريد اختيار العناصر المناسبة بعناية، لأن الهدف ليس التعاقد لمجرد زيادة العدد، وإنما ضم لاعبين يمكنهم مساعدة الفريق في المنافسة خلال موسم طويل وصعب».