سداسية الفجيرة تبث رسالة قوية للمنافسين في «الهواة»

كشفت الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى (الهواة) عن بداية حافلة بالإثارة للموسم الجديد، بعدما شهدت انتصارات كبيرة، وغزارة تهديفية بلغت 27 هدفاً في سبع مباريات، إلى جانب مفاجآت مبكرة، وتألق لافت لعدد من اللاعبين، في مؤشرات أولية إلى موسم مفتوح وقوي.

وأسفرت الجولة، التي أُقيمت على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية، عن فوز دبا على سيتي (3-1)، ودبا الحصن على الحمرية (4-0)، والفجيرة على الجزيرة الحمراء (6-0)، والعربي على بالم سيتي (5-2)، والبطائح على الاتفاق (1-0)، وفورت فيرتوس على الإمارات (الصقور) (2-1)، بينما تعادل العروبة مع الذيد (1-1).

وشهدت الجولة خسارة غير متوقعة لفريق الإمارات (الصقور) على ملعبه أمام القادم الجديد من دوري الثانية فورت فيرتوس في واحدة من أبرز مفاجآت الجولة، وتألق هدّاف الفجيرة الفرنسي، ساند بنبشير، إضافة إلى أسرع طرد، ومشاهد أخرى.

وفي ما يلي أبرز ثمانية مشاهد من الجولة الأولى:

خسارة «الصقور»

استهل الإمارات (الصقور) مشواره بخسارة مفاجئة على ملعبه أمام فورت فيرتوس (1-2)، في نتيجة لافتة أمام الفريق القادم حديثاً من دوري الدرجة الثانية، وتُعدّ من أبرز مفاجآت الجولة الأولى.

البديل الناجح

خطف لاعب العربي، البرازيلي ويسلي براغا، الأضواء في مباراة العربي وبالم سيتي، بعدما دخل بديلاً في الدقيقة 76، ثم سجل هدفين في الوقت بدل الضائع، أحدهما من تسديدة بعيدة، ليسهم في فوز العربي (5-2)، ويقدم نفسه بقوة.

سداسية الفجيرة

قدّم الفجيرة أقوى العروض الهجومية في الجولة، بعدما اكتسح الجزيرة الحمراء (6-0)، ليبعث برسالة مبكرة إلى منافسيه حول جاهزيته وطموحه في الموسم الجديد قادته إلى صدارة الترتيب.

ساندر يبدأ بقوة

استهل هدّاف الفجيرة وأفضل لاعب في الموسمين الماضيين، الفرنسي ساندر بن بشير، الموسم بصورة مثالية، بعدما سجل هدفين في مرمى الجزيرة الحمراء، وأسهم في تسجيل هدفين آخرين، ليؤكد مبكراً حضوره في سباق الهدّافين.

أسرع بطاقة حمراء

شهدت مباراة دبا واقعة لافتة، بعدما شارك الكونغولي دافاريل دياملومبو في الدقيقة 72، قبل أن يحصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 78، ليغادر الملعب بعد ست دقائق فقط من دخوله، في واحدة من أسرع حالات الطرد في الجولة.

أسرع هدف

لم يحتج لاعب دبا الحصن، الألماني مايك لوكوفيتش، سوى ثلاث دقائق لهز شباك الحمرية، مسجلاً أسرع أهداف الجولة، وممهداً لفوز فريقه الكبير (4-0).

سباعية مثيرة

شهدت مباراة العربي وبالم سيتي واحدة من أكثر مواجهات الجولة إثارة وغزارة تهديفية، بعدما انتهت بفوز العربي (5-2)، على الرغم من قوة خطَي دفاع الفريقين وامتلاكهما لحارسَي مرمى جيدين.

مردود عالٍ

قدّم لاعبو مباراتي البطائح والاتفاق (1-0) والعروبة مع الذيد (1-1) مباراتين مهمتين، من حيث المستوى الفني، والمردود العالي، وظهرت المباراتان بصورة تنظيمية فنية مميّزة، ولتكتمل بذلك صورة الجولة الأولى التي حملت نتائج كبيرة، ومفاجآت، وبدايات قوية لعدد من الفِرَق واللاعبين.