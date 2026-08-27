الحتاوي: «تيفو» خاص يُحفز لاعبي الوصل قبل مواجهة شباب الأهلي

قال قائد مدرجات جمهور الوصل، علي الحتاوي، إن استعدادات الجماهير لمواجهة شباب الأهلي في الجولة الثالثة من دوري المحترفين، المقررة، غداً، على استاد زعبيل، بدأت مبكراً، مؤكداً أن المباراة بالنسبة لجمهور الوصل تبدأ من المدرجات قبل صافرة البداية، بينما كشف عن أن الجمهور سيرفع «تيفو» يُحفز اللاعبين قبل انطلاق المباراة.

وأوضح الحتاوي لـ«الإمارات اليوم» أن المباراة ستبدأ من المدرجات، مبيناً: «تحضيرات جمهور الوصل هي التحضيرات المعتادة ذاتها، لكننا نعرف أهمية هذه المباراة، لأنها (ديربي) ومواجهة كبيرة بين فريقين لديهما ست نقاط، دائماً نقول إن المباراة تبدأ من المدرجات، لذلك نجهز لكل التفاصيل حتى يكون حضورنا مؤثراً منذ اللحظة الأولى»، وتابع: «نجهز لـ(تيفو) يليق بالمباراة وأهميتها، لكن طبعاً لن يتم الكشف عن تفاصيله إلا في يوم المباراة، وسيكون هناك عدد قليل جداً من المسؤولين عن مجموعات المشجعين على علم بالتفاصيل، مجموعة (ألتراس جنون) ستكون حاضرة بقوة، والأهم بالنسبة لنا أن يكون (التيفو) تحفيزياً للاعبي الوصل، ويمنحهم دفعة إضافية داخل الملعب»، وأوضح الحتاوي أن جمهور الوصل أطلق حملة خاصة لتوحيد لون المدرجات، وقال: «النقطة الأهم بالنسبة لنا هي حملة الملابس الصفراء، ونحث جميع الجماهير التي ستحضر في استاد زعبيل على ارتداء اللون الأصفر، نريد عندما يدخل لاعبو الوصل إلى الملعب أن يجدوا اللون الأصفر يملأ جنبات استاد زعبيل، ويشعروا منذ البداية بأن خلفهم جماهيرهم، وأن هذا الدعم يُمثّل حافزاً كبيراً لهم»، وأكمل: «التشجيع سيبدأ بقوة منذ فترة التسخين، ولن يتوقف حتى نهاية المباراة، ونتمنى أن يكون الجمهور على الموعد، وأن نقدم الصورة التي اعتاد الجميع عليها من جمهور الوصل، وفي النهاية أتمنى أن نحتفل جميعاً بالفوز».