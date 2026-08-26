مدرب شباب الأهلي: كنت مشجعاً وأعلم ماذا تعني مباريات «الديربي»

أكد مدرب شباب الأهلي، البرازيلي أندريه جاردين، أهمية مواجهة الوصل، المقررة الجمعة الساعة 8:30 مساءً على استاد زعبيل، ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين، مشيراً إلى أن مباريات «الديربي» لها حسابات خاصة، وأن الأجواء والحماس المحيطين بالمواجهة انعكسا بالفعل على تدريبات الفريق.

وقال جاردين، في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: «بالتأكيد هي مباراة خاصة ومهمة، ونعيش أجواءها بالفعل في التدريبات. أنا سعيد بوجودي في مثل هذه المواجهات، والجميع متحفز، وأتمنى أن يكون الفريق واللاعبون في أفضل مستوياتهم وأن نقدم مباراة قوية».

وأضاف: «نعلم أهمية الديربي وتاريخ هذه المباراة بالنسبة للفريقين، والذكريات دائماً حاضرة في مثل هذه المواجهات. كنت مشجعاً لكرة القدم في يوم من الأيام، وأعرف جيداً ماذا تعني مباريات الديربي للجمهور».

وتطرق جاردين إلى نفاد تذاكر المباراة واكتمال مدرجات زعبيل، مؤكداً أن الحضور الجماهيري يمنح القمة أجواء مختلفة، وقال: «من الصعب شرح الشعور في مباراة بملعب ممتلئ، لكن في النهاية علينا التركيز على ما يحدث داخل الملعب. أتمنى أن يحضر الجمهور بالشغف الذي نعرفه، وفي الوقت نفسه بالاحترام الذي تستحقه المباراة، لأن مباريات الكلاسيكو والديربي لها حسابات خاصة"».

وعن أداء شباب الأهلي في أول جولتين، أوضح المدرب البرازيلي أن الفريق واجه بعض الصعوبة في تسجيل الهدف الأول، رغم قدرته على صناعة الفرص، وقال: «في الشوط الأول كان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف، لكن الهدف الأول تأخر. الأمر الإيجابي والمهم بالنسبة لي كان التحول الذي حدث في الشوط الثاني، ونجاح الفريق في الوصول إلى المرمى وضبط مجريات المباراة، إلى جانب الاستفادة من دكة البدلاء للعودة وتحقيق الفوز».

وأكد أن التحدي الحالي أمام الجهاز الفني يتمثل في الوصول بكل لاعب إلى أفضل مستوياته، مضيفاً: «الفريق تم بناؤه بصورة جيدة والجميع يعرف قوة شباب الأهلي وإمكانات لاعبيه. التحدي بالنسبة لنا الآن هو أن يظهر كل لاعب أفضل نسخة من نفسه، وأن نواصل التطور من مباراة إلى أخرى».

وأشار جاردين إلى وجود انسجام متزايد بين الجهاز الفني واللاعبين، وقال: «الفريق يفهمني بشكل جيد للغاية، والجهاز الفني لديه القدرة على التكيف مع اللاعبين، واللاعبون أيضاً يتأقلمون مع أفكارنا. هناك تقدم كبير، وعلينا الوصول إلى النقطة التي نستطيع فيها استخراج أفضل ما لدى اللاعبين الأساسيين والبدلاء».

وعن الأرقام والمقارنات قبل القمة، أكد جاردين أنها قد تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للمشجعين، لكنها ليست محور اهتمامه كمدرب، وقال: «الأرقام تهم الجماهير كثيراً، لكن بالنسبة لي الأهم هو الفوز بالمباريات وتحقيق المزيد من الألقاب».