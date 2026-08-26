مدرب الوصل قبل لقاء شباب الأهلي: لا أهتم بالأرقام والإحصائيات وتاريخ مباريات «الديربي»

أكد مدرب الوصل، البرتغالي روي فيتوريا جاهزية «الإمبراطور» لمواجهة شباب الأهلي في الجولة الثانية من دوري المحترفين، غداً، على استاد الوصل في زعبيل، مشدداً على أن الوصل يجب أن يستغل نقاط الضعف في «الفرسان» لتحقيق الفوز في «الديربي».

وقال فيتوريا في مؤتمر صحافي إنه: «مواجهة شباب الأهلي ستكون صعبة وقوية، مؤكداً أن الفريق أمام عمل كبير خلال المباراة المقررة يوم الجمعة، في ظل قوة المنافس وامتلاكه لاعبين مميزين ومدرباً على مستوى عالٍ».

وأضاف: «أتوقع مباراة قوية جداً، لكنني أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لخوض «الديربي»، لأننا في حالة جيدة بعد تحقيق الفوز في مباراتينا السابقتين، ونملك وضعاً جيداً في الدوري، ولذلك أرى أن المباراة تمثل تحدياً جيداً لنا ونحن جاهزون لها».

وتابع: «نحترم شباب الأهلي كثيراً، فهو فريق يملك جودة عالية، كما أن لديه استقراراً كبيراً، لأن معظم لاعبيه يلعبون معاً منذ نحو عامين ويعرفون بعضهم بعضاً بشكل جيد، ولا شك أنه ستكون مباراة صعبة بالتأكيد علينا، لكنها ستكون صعبة أيضاً على شباب الأهلي».

وعن مواجهة مدرب شباب الأهلي، قال فيتوريا: «كل مدرب يريد الفوز بالمباراة، والأهم أننا نمثل فريقين كبيرين ومميزين، وأتمنى أن نقدم مباراة جيدة يستمتع بها كل من يحضر إلى الملعب، وأن تظهر خلالها جودة كرة القدم».

وواصل: «كل مدرب لديه أفكاره الخاصة ويحاول تطبيقها داخل الملعب من أجل التفوق على المنافس، وهذا أمر طبيعي في مباريات الديربي، ومن جانبنا سنقاتل حتى النهاية، ونؤمن بأنفسنا وبالعمل الذي نقوم به، وأنا سعيد جداً باللاعبين».

وشدد على أهمية التفاصيل الصغيرة في مباريات القمة، قائلاً: «هذه المباريات مهمة، وأي تفصيل صغير يمكن أن يصنع الفارق، الأهم بالنسبة لنا أن نكون جاهزين للمباراة، وفي النهاية نريد أن يخرج جمهور الوصل سعيداً بجودة كرة القدم وبنتيجة المباراة، وهدفنا هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث».

وعن الأرقام والإحصائيات السابقة في مواجهات الفريقين، قال فيتوريا: «الماضي أصبح من الماضي، والمستقبل لا يمكننا التحكم فيه، لذلك تركيزي ينصب على الواقع الحالي والمباراة المقبلة، وأنا أستطيع أن أذكر بعض الإحصائيات الإيجابية للوصل، لكنني لا أريد القيام بذلك، لأن الأهم بالنسبة لي هو هذه المباراة تحديداً».