مشجع شباب الأهلي فهد السليطي: جاهزون لدعم الفريق.. وأجواء «ديربي دبي» دائماً مختلفة

أكد فهد السليطي، مشجع نادي شباب الأهلي، أن جماهير «الفرسان» تستعد لحضور قوي ومميز في مواجهة الوصل، مشيراً إلى أن مثل هذه المباريات تحظى باهتمام خاص من الجماهير، التي تدرك أهمية دورها في مساندة الفريق منذ اللحظة الأولى وحتى صافرة النهاية.

وقال السليطي لـ«الامارات اليوم»: «الجمهور سيكون موجوداً بكثافة، وهناك استعدادات خاصة للمباراة، وهنالك تيفو ورسالة جماهيرية في المدرجات، سواء للاعبين أو الجهاز الفني، وربما تحمل أيضاً رسالة للمنافس».

وأضاف: «مباريات الوصل وشباب الأهلي لها أجواء مختلفة، والجماهير تعرف قيمة هذه المواجهة، ولذلك يكون التحضير لها مختلفاً، خصوصاً مع أهمية المباراة ورغبة الفريق في مواصلة الانتصارات والمنافسة على الصدارة».

وتابع: «جمهور شباب الأهلي سيأتي من كل مكان لدعم الفريق، ودورنا كجماهير سيكون واضحاً في المدرجات، مثلما ننتظر من اللاعبين والمدرب القيام بدورهم داخل الملعب. هدفنا جميعاً واحد، وهو الفوز ومواصلة المشوار بقوة».