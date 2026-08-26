قائد المشجعين: جمهور الوصل بدأ بتحدي شباب الأهلي بعد الفوز على كلباء

قال قائد مدرجات جمهور الوصل علي الحتاوي، إن استعدادات الجماهير لمواجهة شباب الأهلي في الجولة الثالثة من دوري المحترفين، والمقررة غداً على استاد زعبيل، بدأت مبكراً، مؤكداً أن المباراة بالنسبة لجمهور الوصل تبدأ من المدرجات قبل صافرة البداية، بينما كشف عن أن الجمهور سيرفع «تيفو» يحفز اللاعبين قبل انطلاق المباراة.

وأوضح الحتاوي لـ «الإمارات اليوم» أن المباراة ستبدأ من المدرجات، مبيناً: «تحضيرات جمهور الوصل هي نفس التحضيرات المعتادة، لكننا نعرف أهمية هذه المباراة، لأنها «ديربي» ومواجهة كبيرة بين فريقين لديهما ست نقاط، دائماً نقول إن المباراة تبدأ من المدرج، ولذلك نجهز لكل التفاصيل حتى يكون حضورنا مؤثراً منذ اللحظة الأولى».

وتابع: «نجهز لتيفو يليق بالمباراة وأهميتها، لكن طبعاً لن يتم الكشف عن تفاصيله إلا في يوم المباراة، وسيكون هناك عدد قليل جداً من المسؤولين عن مجموعات المشجعين على علم بالتفاصيل. مجموعة «ألتراس جنون» ستكون حاضرة بقوة، والأهم بالنسبة لنا أن يكون التيفو تحفيزياً للاعبي الوصل ويعطيهم دفعة إضافية داخل الملعب».

وأوضح الحتاوي أن جمهور الوصل أطلق حملة خاصة لتوحيد لون المدرجات، وقال: «النقطة الأهم بالنسبة لنا هي حملة اللبس الأصفر، ونحث جميع الجماهير التي ستحضر في استاد زعبيل على ارتداء اللون الأصفر، نريد عندما يدخل لاعبو الوصل إلى الملعب أن يجدوا اللون الأصفر يملأ جنبات استاد زعبيل، ويشعروا منذ البداية بأن خلفهم جماهيرهم، وأن هذا الدعم يمثل حافزاً كبيراً لهم».