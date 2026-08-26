ماجد ناصر لـ«الإمارات اليوم»: عائلتي وصلاوية.. وأحب شباب الأهلي

وصف حارس مرمى الحمرية ماجد ناصر، مواجهة الوصل وشباب الأهلي المرتقبة في الجولة الثالثة من دوري المحترفين، والمقررة غداً على استاد زعبيل، بأنها «أجمل مباراة في الموسم»، مؤكداً أن خصوصية «الديربي» ترتبط دائماً بالحضور الجماهيري وقوة التنافس بين الفريقين، بغض النظر عن موقفهما في جدول الترتيب أو المنافسة على اللقب مبيناً أنه من عائلة وصلاوية، ولكن في الوقت نفسه يحب فريق شباب الأهلي، ويتمنى التوفيق للفريقين.

وقال ماجد ناصر لـ «الإمارات اليوم» إن الجمهور ينتظر هذه المباراة في كل موسم، موضحاً: «بالتأكيد هي أحلى مباراة في الموسم، لأنها مباراة جماهيرية والتنافس فيها دائم بين الفريقين، حتى لو لم يكن أحدهما منافساً على اللقب في ذلك الوقت، إذ أن مباريات الوصل وشباب الأهلي دائماً مثيرة، وهذه المرة تحديداً تأتي بعد فوز الفريقين في أول جولتين وحصول كل منهما على ست نقاط، وهو ما رفع مستوى الحماس وزاد من الإثارة، خصوصاً أن هناك دائماً تنافساً بين الفريقين والجماهير على الزعامة في دبي».