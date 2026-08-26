بوعصيبة: وصول «الدراجات» إلى المركز الـ 44 عالمياً خطوة نحو «الأولمبياد»

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، المهندس منصور بوعصيبة، أن وصول الإمارات إلى المركز الـ44 عالمياً في تصنيف سباقات التحمل، برصيد 2292 نقطة، يعكس التطور المستمر للدراجات الإماراتية، وحضورها المتنامي على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن جمع النقاط وتحسين التصنيف العالمي يمثلان جزءاً مهماً من خطة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، في إطار السعي نحو تحقيق الهدف الأكبر بالوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028».

ويضع التصنيف الحالي الإمارات في موقع متقدم عربياً ضمن سباقات التحمل، إذ تملك 2292 نقطة في المركز الـ44 عالمياً، فيما تأتي الجزائر في المركز الـ46 برصيد 2085 نقطة، ومصر في المركز الـ52 بـ1587 نقطة، والسعودية في المركز الـ66 برصيد 736 نقطة، ما يعكس الحضور القوي للدراجات الإماراتية على المستوى الدولي.

وقال منصور بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «الوصول إلى المركز الـ44 عالمياً يمثل مؤشراً إيجابياً إلى العمل الذي يقوم به المنتخب، والبرنامج الذي وضعه الاتحاد، خصوصاً أن المنافسة على جمع النقاط تتطلب مشاركة مستمرة في السباقات الدولية وتحقيق نتائج متقدمة، وهدفنا هو مواصلة التقدم في التصنيف، وتجهيز المنتخب بصورة قوية للاستحقاقات المقبلة، وصولاً إلى تحقيق طموحنا بالمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028».

وأوضح بوعصيبة أن المنتخب الوطني موجود حالياً في أوروبا ضمن برنامج الإعداد والمشاركات الخارجية، ويخوض سباقات جديدة، يوم 30 أغسطس الجاري، بهدف مواصلة الاحتكاك ورفع المستوى الفني وتجميع المزيد من النقاط، قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من التحضير للاستحقاق القاري.

وأضاف: «وجود المنتخب في أوروبا يمنح اللاعبين فرصة مهمة لخوض سباقات قوية أمام مستويات مختلفة، ونعمل على الاستفادة من كل مشاركة ضمن خطة متكاملة، ليس فقط من أجل النتائج الآنية، وإنما لبناء منتخب قادر على المنافسة في البطولات الكبرى، وتحقيق أهداف الدراجات الإماراتية خلال السنوات المقبلة».

ويدخل المنتخب عقب سباقات 30 أغسطس معسكراً خاصاً، من 31 أغسطس حتى 10 سبتمبر المقبل، ضمن التحضير لدورة الألعاب الآسيوية المقررة في اليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، على أن تتوجه البعثة بعدها إلى اليابان لاستكمال الاستعداد للمشاركة في الحدث القاري.

ومن المقرر أن تشارك الإمارات بمنتخب الرجال في سباقات الطريق والمضمار، إلى جانب مشاركة منتخب السيدات في سباقات الطريق، فيما أكد بوعصيبة أن «الآسياد يمثل محطة رئيسة في برنامج المنتخب، ونتطلع إلى تقديم مستوى يليق بالدراجات الإماراتية، والاستفادة من قوة المنافسة القارية في مواصلة بناء المنتخب نحو الأهداف المستقبلية».