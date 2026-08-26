«أبيض السلة» يدشن تصفيات آسيا اليوم

يدشن المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، اليوم، مشواره في النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية، حين يستهل، في الخامسة عصراً، أولى مبارياته بلقاء منتخب نيبال، ضمن المجموعة الأولى من منطقة غرب آسيا، وتستضيفها صالة شباب الأهلي بدبي (فرع الممزر) حتى الأول من سبتمبر المقبل.

وقال المدرب المساعد للمنتخب الوطني، جاسم عبدالرضا، لـ«الإمارات اليوم»: «يدخل المنتخب النافذة الأولى بغياب اثنين من العناصر الأساسية، هما حامد عبداللطيف، وحسن عبدالله، جراء تعرضهما لإصابات على مستوى اليد خلال المباريات الودية في المعسكر الخارجي في صربيا».

وأضاف: «نسعى اليوم رغم الغيابات إلى تحقيق نتيجة إيجابية، ومنح اللاعبين مزيداً من التجانس على أرضية الملعب، خصوصاً عناصر الدكة، قبل خوض المواجهتين الصعبتين، غداً وبعد غد، أمام الكويت والبحرين، واستثمار يوم الراحة، في 29 الجاري، لترتيب الأوراق قبل المواجهة الأخيرة، يوم 30 أغسطس، أمام منتخب عمان».

وأوضح أن «الكشف الطبي عن إصابتي حامد وحسن أكد غيابهما عن الملاعب لفترة تراوح بين أربعة وخمسة أسابيع، إلا أن الجهاز الفني يضع الثقة بكامل عناصر المنتخب في القدرة على تعويض غيابهما، والسعي لتقديم نتائج إيجابية تضمن لـ(الأبيض) التأهل ضمن المراكز الثلاثة الأولى المؤهلة عن هذه المجموعة إلى النافذة الثانية من التصفيات المقررة إقامتها نوفمبر المقبل».

وعن جهوزية المنتخب، وكيفية التعامل مع ضغط المباريات المتتالية، قال جاسم: «أبدى جميع عناصر المنتخب في معسكر صربيا التزاماً كبيراً، سواء في التدريبات البدنية أو على صعيد تنفيذ الجمل التكتيكية في التجارب الودية الخمسة التي خاضها (الأبيض) في المعسكر، وعلينا في نافذة دبي أخذ كل مباراة على حدة، بداية من لقاء نيبال الذي نلتقيه للمرة الأولى، خصوصاً أن ضربة البداية تمثل على الدوام أهمية كبيرة في منح اللاعبين جرعةً إضافية من الثقة قبل خوض (الديربيات) الخليجية الثلاثة في مباريات مكشوفة الأوراق مع منتخبات الكويت والبحرين وعمان».