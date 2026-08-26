اختتام الدورة الصيفية لأكاديميات دبي باكتشاف 43 موهبة

اختتم مجلس دبي الرياضي فعاليات الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم، التي استضافها عالم دبي للرياضة بمركز دبي الدولي التجاري العالمي، والتي شهدت مشاركة واسعة من الأندية والأكاديميات الخاصة، وهي الدورة السنوية التي ينظمها المجلس في إطار جهوده لدعم وتطوير قاعدة ممارسي كرة القدم، واكتشاف ورعاية المواهب الكروية الواعدة في مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى تحضير الفرق للموسم الكروي 2026-2027 . وشهدت الدورة مشاركة 26 فريقاً ضمن ثلاث فئات عمرية هي تحت 10 و11 و12 سنة، وكان من أبرز مخرجات الدورة اختيار 43 لاعباً من المواهب الكروية الواعدة، بعد متابعة مستويات اللاعبين خلال منافسات البطولة، وعلى صعيد النتائج، شهدت المنافسات تتويج عدد من الفرق بالمراكز الأولى في الفئات الذهبية والفضية، ففي فئة تحت 10 سنوات الذهبية، أحرز فريق سوفا المركز الأول، وجاء شباب الأهلي ثانياً، والنصر ثالثاً، والوصل رابعاً، وفي فئة تحت 10 سنوات الفضية، جاء النصر في المركز الأول، يليه حتا، ثم الفرجان، والفريج، وأي إف سي.

وفي فئة تحت 11 سنة الذهبية، توج شباب الأهلي بالمركز الأول، يليه الوصل، ثم النصر، وأكاديمية برشلونة دبي.

أما فئة تحت 11 سنة الفضية، فقد أحرز النصر (ب) المركز الأول، وجاء نادي الفرجان ثانياً، وحتا ثالثاً، وأكاديمية ريال مدريد رابعاً، وفي فئة تحت 12 سنة الذهبية، توج نادي فرسان إسبانيا بالمركز الأول، يليه الوصل، ثم النصر، والفرجان، بينما أحرز شباب الأهلي المركز الأول في فئة تحت 12 سنة الفضية، يليه سما سبورت، ثم الفريج، وحتا.