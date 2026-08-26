نفاد التذاكر يرفع إثارة «ديربي دبي» بين الوصل وشباب الأهلي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإماراتية إلى استاد الوصل في زعبيل، مساء بعد غد، لمتابعة القمة المرتقبة بين الوصل وشباب الأهلي، ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين، في مواجهة تجمع صاحبَي المركزين الأول والثاني، وتُعدّ واحدة من أكثر مباريات الموسم انتظاراً، بالنظر إلى البداية القوية للفريقين والحساسية الخاصة التي أصبحت تميّز مواجهاتهما في السنوات الأخيرة.

ويدخل الوصل وشباب الأهلي المباراة برصيد ست نقاط لكل منهما، بعدما حقق كل فريق انتصارين في أول جولتين، إذ افتتح «الإمبراطور» مشواره بفوز كبير على يونايتد (5-1)، قبل أن يتفوق على كلباء بثلاثة أهداف من دون رد، بينما بدأ «الفرسان» الموسم بانتصار عريض على خورفكان (5-1)، ثم تجاوز الظفرة بهدفين من دون رد.

ويحتل الوصل الصدارة بفارق الأهداف، بعدما سجل ثمانية أهداف واستقبل هدفاً واحداً، مقابل سبعة أهداف لشباب الأهلي، وهدف واحد في مرماه.

وتمنح النتائج الأولى للموسم المواجهة أهمية إضافية، إذ يسعى كل فريق إلى تحقيق انتصاره الثالث توالياً، وفض الشراكة في صدارة الترتيب، كما تُمثّل المباراة اختباراً مبكراً لقدرة الفريقين على التعامل مع مواجهة من الوزن الثقيل، بعدما ظهرت قوتهما الهجومية والصلابة الدفاعية خلال الجولتين الماضيتين.

وتقام المباراة على استاد الوصل في زعبيل عند الساعة 8:30 مساء بعد غد، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير، بعدما أعلن الوصل نفاد تذاكر المواجهة بعد ساعات قليلة من طرحها للبيع، تحت شعار «عوائد زعبيل»، ليؤكد الإقبال الكبير على «ديربي دبي» قبل أيام من موعده.

ولا تنفصل مواجهة الجمعة عن الإثارة التي تشهدها دائماً مباراة الفريقين، وأبرزها في موسم 2024-2025 على استاد زعبيل، عندما فاز الوصل على شباب الأهلي (2-1) في الجولة الـ23 من دوري المحترفين، في مباراة مثيرة، بعدما كان شباب الأهلي يحتاج إلى التعادل لحسم لقب الدوري رسمياً.

وشهدت المباراة، التي أُقيمت في الثالث من مايو 2025، مناوشات بين بعض جماهير الفريقين، وتبادل إلقاء العبوات، إلى جانب رمي بعض المقذوفات تجاه عدد من اللاعبين، قبل أن تتصاعد الأحداث عقب صافرة النهاية، ما دفع شرطة دبي إلى فتح تحقيق وتفريغ كاميرات المراقبة، وتحديد المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما فرضت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة غرامة قدرها 80 ألف درهم على الوصل، بسبب إشعال جماهيره عبوة دخانية، والتلفظ على جمهور شباب الأهلي وإلقاء عبوات السوائل، مقابل 70 ألف درهم على شباب الأهلي بسبب تلفظ جماهيره على جمهور الوصل، وإلقاء العبوات على الجماهير وأرض الملعب.

وتمنح تلك الأحداث القمة المقبلة حساسية إضافية، خصوصاً مع الأجواء المثيرة التي تشهدها مدرجات الفريقين في زعبيل، في مباراة يتوقع أن تشهد منافسة قوية في المدرجات إلى جانب الصراع داخل الملعب.

وعلى مستوى مواجهات الدوري في موسم 2025-2026، تفوق شباب الأهلي في لقاء الذهاب على الوصل (3-1) في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة، التي أُقيمت على استاد راشد في يناير 2026، قبل أن يتعادل الفريقان (1-1) في زعبيل ضمن الجولة الـ18.

وتضيف تلك النتائج بُعداً آخر للمواجهة، إذ يبحث الوصل عن استعادة أفضلية ملعبه، بينما يدخل شباب الأهلي اللقاء بثقة أمام منافس يعرفه جيداً، في ظل تقارب المستوى والطموحات بين الفريقين.

ولا تقتصر خصوصية القمة على اللاعبين والمدربين، إذ تحظى مواجهة الوصل وشباب الأهلي بطابع جماهيري مختلف، وتتحول المدرجات عادة إلى ساحة منافسة حماسية بين جمهور «الإمبراطور» و«الفرسان»، ويؤكد نفاد تذاكر المباراة مبكراً أن الجماهير تستعد بدورها لقمة استثنائية، بعدما أصبحت مواجهات الفريقين من أبرز مباريات الموسم، من حيث الحضور والأجواء.

. مواجهات فريقَي الوصل وشباب الأهلي أصبحت من أبرز مباريات الموسم من حيث الحضور والأجواء.