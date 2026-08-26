العين يعادل رقماً صمد 39 سنة.. والجزيرة يكرر إنجازاً بعد 23 عاماً

حفلت أول جولتين من دوري المحترفين لكرة القدم في الموسم الجاري بسلسلة لافتة من الأرقام القياسية والسوابق التاريخية، في بداية حملت كثيراً من المؤشرات بموسم مختلف، بعدما نجحت أندية في معادلة أرقام صمدت لعقود، وأعادت أخرى إنجازات غابت لسنوات طويلة، بينما كتبت فِرَق أخرى أرقاماً جديدة تحدث للمرة الأولى في تاريخها.

ولم ترتبط الأرقام بفريق واحد أو جانب محدد، إذ تنوعت بين سلاسل الانتصارات واللاخسارة، والقوة الهجومية والصلابة الدفاعية، إلى جانب إنجازات فردية وأخرى تحققت للمرة الأولى، بينما نجحت خمسة أندية في حصد العلامة الكاملة من أول جولتين، ليشهد الدوري بداية رقمية استثنائية بالتوازي مع المنافسة القوية داخل الملعب.