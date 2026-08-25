الجزيرة الإماراتي يفاوض نجم إنتر ميلان أسلاني

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي الجزيرة الإماراتي كثف مفاوضاته مع نادي إنتر ميلان الإيطالي، لضم لاعب الوسط الألباني كريستيان أسلاني، خلال فترة الانتقالات الحالية، في إطار مساعي «فخر أبوظبي» لتعزيز صفوفه استعداداً للموسم الجديد.

وكشف الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو على حسابه في منصة "إكس" أن المفاوضات بدأت بالفعل بين الناديين بشأن انتقال أسلاني إلى الجزيرة، مشيراً إلى أنه لا يوجد قرار نهائي حتى الآن من جانب اللاعب بشأن مستقبله.

وأوضح رومانو أن إنتر ميلان يتمسك برحيل اللاعب من خلال البيع النهائي، ويرفض فكرة إعارته، ما يعني أن الجزيرة سيكون مطالباً بالتوصل إلى اتفاق مالي مع النادي الإيطالي لإتمام الصفقة.

ويبلغ أسلاني من العمر 24 عاماً، وهو من مواليد ألبانيا، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع، كما يستطيع المشاركة في أكثر من مركز بخط الوسط، ويتميز بالقدرة على التمرير وبناء اللعب والتحكم في إيقاع المباراة.

وبدأ أسلاني مسيرته مع نادي إمبولي الإيطالي، حيث تدرج في قطاع الناشئين قبل تصعيده إلى الفريق الأول، ولفت الأنظار بفضل مستواه في خط الوسط، ما دفع إنتر ميلان إلى التعاقد معه عام 2022.

وخاض اللاعب عدة مباريات مع إنتر ميلان منذ انتقاله إلى الفريق، وشارك في المنافسات المحلية والقارية، كما كان ضمن قائمة الفريق التي حققت عدداً من الألقاب خلال السنوات الماضية.