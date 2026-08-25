البرتغالي بيدرو سيلفا مدرباً لمنتخب الإمارات للناشئين

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم تعيين البرتغالي بيدرو سيلفا مدرباً لمنتخب الناشئين تحت 16 سنة؛ وذلك لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وقال اتحاد الكرة على حسابه عبر منصة «إكس»: «البرتغالي بيدرو سيلفا مدرباً للمنتخب الوطني تحت 16 سنة»، وأضاف: «مرحباً بيدرو».