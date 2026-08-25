البرتغالي بيدرو سيلفا مدرباً لمنتخب الإمارات للناشئين
أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم تعيين البرتغالي بيدرو سيلفا مدرباً لمنتخب الناشئين تحت 16 سنة؛ وذلك لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.
وقال اتحاد الكرة على حسابه عبر منصة «إكس»: «البرتغالي بيدرو سيلفا مدرباً للمنتخب الوطني تحت 16 سنة»، وأضاف: «مرحباً بيدرو».
وتأتي خطوة اتحاد الكرة في تعيين المدرب البرتغالي في إطار استراتيجيته الجديدة، التي تضمنت إحداث تغييرات كبيرة في الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، بدءاً من تعيين المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش مدرباً للمنتخب الأول، وتعيين مواطنه إيغور بيشكان مدرباً للمنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى تعيين الهولندي بيتر فان دير فين مدرباً لمنتخب الشباب تحت 20 عاماً.
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