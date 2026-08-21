بيمينتا: مواجهة النصر فرصة مهمة لتصحيح مسار الوحدة

أكد لاعب الوحدة، لوكاس بيمينتا، جاهزية «العنابي» لتصحيح الأخطاء التي ظهرت في الجولة الأولى أمام عجمان، والعودة إلى المسار الصحيح سريعاً عندما يواجه النصر، اليوم، ضمن الجولة الثانية من دوري المحترفين، مشدداً على أن الفريق يدرك أهمية المباراة وضرورة إظهار رد فعل قوي يتناسب مع تطلعات النادي وجماهيره، بعد البداية التي لم تكن بالشكل المأمول.

وقال بيمينتا لـ«الإمارات اليوم» إن لاعبي الوحدة مطالبون بتحمل المسؤولية والعمل على تحسين الأداء، مؤكداً أن مواجهة النصر تمثل فرصة مهمة لتصحيح المسار، وأضاف: «نحن نعرف أهمية المباراة المقبلة، وعلينا أن نكون في أفضل حالة ممكنة، وأن نُظهر داخل الملعب أننا تعلمنا من الأخطاء التي ارتكبناها في المباراة الأولى، ونستطيع تقديم مستوى أفضل».

وأعرب بيمينتا عن خيبة أمله الكبيرة عقب خسارة «العنابي» أمام عجمان في الجولة الأولى، مؤكداً أنها «درس مبكر» للاعبين، وأن البداية لم تكن بالشكل الذي كان الفريق يطمح إليه، خصوصاً أن المباراة أقيمت على ملعب الوحدة وأمام جماهيره، مشدداً على أن النتيجة يتحمل مسؤوليتها جميع أفراد الفريق، رافضاً البحث عن مبررات خارج الملعب.

وقال: «ليست الطريقة التي تريد أن تبدأ بها الموسم، خصوصاً عندما تكون المباراة على أرضك وأمام عجمان، من الصعب حتى أن أتحدث الآن، لأنه لا توجد أعذار، نحن كلاعبين بحاجة إلى أن نقدم المزيد، وأنا لا أتحدث عن الفريق فقط، وإنما عن نفسي وعن الجميع، علينا أن نتحمل المسؤولية».

وأشار بيمينتا إلى أن طبيعة المباراة لم تكن تسمح للاعبي الوحدة بالبحث عن عوامل خارجية لتفسير الخسارة، موضحاً: «الفريق كان يمتلك الظروف التي تساعده على تقديم أداء أفضل، بداية من خوض اللقاء على أرضه ووسط جماهيره، إذ كان اللاعبون مطالبين بإظهار رد فعل يتناسب مع قيمة القميص الذي يرتدونه، خصوصاً مع بداية الموسم، وهو ما يجعل النتيجة أكثر صعوبة بالنسبة لهم».

وتابع: «نحن 11 لاعباً أمام 11 لاعباً، ولا يمكننا أن نقدم أعذاراً بسبب الطقس أو الكرة أو أي شيء آخر، نحن نلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا، وكان علينا أن نحترم القميص، لا توجد أشياء كثيرة يمكن قولها، لا توجد أعذار، إنه خطؤنا وهذا كل شيء».

ورفض لاعب الوحدة تحميل المسؤولية للاعب بعينه أو لفرد من أفراد الفريق، مؤكداً أن كرة القدم لعبة جماعية، وأن الأخطاء التي أدت إلى الخسارة لا يمكن فصلها عن المسؤولية الجماعية للفريق، وأوضح أن «جميع اللاعبين كانوا جزءاً من المباراة، وبالتالي فإن الجميع مطالبون بتحمل تبعات النتيجة والعمل على عدم تكرار الأخطاء في المواجهات المقبلة».

وفي حديثه عن المستوى الذي يمكن أن يظهر به الوحدة خلال المباريات المقبلة، أكد بيمينتا أن الفريق لايزال أمامه المجال للتطور والتحسن، مشدداً على أن أي فريق يستطيع تقديم مستوى أفضل مما ظهر به في مباراة واحدة، وأن الخسارة أمام عجمان ينبغي ألا تكون سبباً للتوقف، وإنما تكون دافعاً لمراجعة الأخطاء والعمل على معالجتها.

وقال: «نحن دائماً بحاجة إلى التحسن، ودائماً يمكننا أن نقدم أداء أفضل، وفي رأيي أننا استقبلنا هدفين لا يمكن أن نستقبلهما بهذه الطريقة».

وأوضح بيمينتا أن بداية المباراة كانت من النقاط التي جعلت مهمة الوحدة أكثر صعوبة، وقال: «بعدما تمكن عجمان من التسجيل خلال هجمته الأولى، وهو ما وضع لاعبي الوحدة في موقف لم يكونوا يرغبون في الوصول إليه، ولاشك في أن استقبال الهدف بهذه الصورة كان من الأخطاء التي يتعين على الفريق التعامل معها بصورة أفضل، خصوصاً أن المباراة كانت في بدايتها ولم يكن هناك ما يفرض على الوحدة التأخر في النتيجة بهذه السرعة».

واختتم بيمينتا تصريحاته بتأكيد أن الموسم لايزال طويلاً، وأن أمام الوحدة فرصة للعودة سريعاً إلى النتائج الإيجابية، وقال: «الموسم لايزال في بدايته، وأمام الوحدة مباريات أخرى يمكن خلالها تعويض النقاط التي فقدها في الجولة الأولى، ولكن التعويض لن يتحقق من دون معالجة الأخطاء التي ظهرت أمام عجمان، ورفع مستوى التركيز، وتقديم أداء يتناسب مع تطلعات الفريق وجماهيره، ونحن جاهزون للقتال من أجل العودة إلى المسار الصحيح».

لوكاس بيمينتا:

. لاعبو الوحدة مطالبون بتحمّل المسؤولية والعمل على تحسين الأداء.

. الخسارة أمام عجمان في الجولة الأولى ينبغي ألا تكون سبباً للتوقف.