اختبار صعب للوصل أمام كلباء.. وقمة واعدة بين النصر والوحدة

تنطلق الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة القدم، اليوم، بمواجهات قوية، إذ يشهد اليوم إقامة مباراتين، تجمع الأولى الوصل ومضيفه كلباء، فيما يستقبل النصر ضيفه الوحدة في قمة واعدة، وتُستكمل الجولة، غداً، بثلاث مباريات، قبل أن تُختتم بعد غدٍ بمواجهتين.

كلباء - الوصل

يخوض الوصل اختباراً صعباً حين يحل، اليوم في الساعة 18:00، ضيفاً على كلباء، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، وسط رغبة مشتركة في حصد النقاط الثلاث، وإن اختلفت دوافع الفريقين بعد نتائج الجولة الأولى.

ولم يخسر الوصل الذي يملك في رصيده ثلاث نقاط، في آخر 13 مواجهة أمام كلباء بدوري المحترفين، بعدما فاز في أربع مباريات وتعادل في تسع، وعلى مستوى إجمالي المواجهات الـ22 السابقة، حقق «الأصفر» 10 انتصارات، مقابل 11 تعادلاً، وفوز واحد فقط لـ«النمور».

ويدخل «الإمبراطور» المواجهة وفي رصيده 3 نقاط، متقدماً بفضل معيار اللعب النظيف على مطارده شباب الأهلي، وعلى خمسة فرق أخرى تملك الرصيد نفسه، إلى جانب تفوقه بفارق الأهداف.

وحذّر مدرب الوصل، البرتغالي روي فيتوريا، لاعبيه من خطورة المنافس، مؤكداً في المؤتمر الصحافي أن كلباء فريق جيد جداً، وأن المباراة ستكون صعبة، ما يتطلب أعلى درجات التركيز، وتقديم أفضل ما لديهم من أجل الحصول على النقاط الثلاث.

وعلى الجانب الآخر، يدخل أصحاب الأرض المواجهة وفي رصيدهم نقطة واحدة، بعد الخروج بنقطة من ملعب النصر في الجولة الأولى، رغم أنهم كانوا قريبين من حصد النقاط الثلاث، لكن التراجع في الشوط الثاني تسبب في انتهاء المباراة بالتعادل 2-2.

وقال مدرب «النمور»، الإسباني فيكتور سانشيز، في المؤتمر الصحافي قبل المواجهة، إن فريقه يعمل على الظهور بصورة أكثر صلابة، وتطوير الأداء مقارنة بالجولة الأولى أمام النصر، مشدداً في الوقت نفسه على إدراكه صعوبة المباراة أمام منافس بحجم الوصل، ومؤكداً أن فريقه سيقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

النصر - الوحدة

تتجه الأنظار، في الساعة 20:35، نحو استاد آل مكتوم، الذي يستضيف أول مواجهة قمة في الموسم، بين النصر وضيفه الوحدة، في لقاء يدخله الطرفان برغبة واضحة في التعويض، بعد تعادل الأول وخسارة الثاني في الجولة الافتتاحية.

وتحمل مواجهة القمة بين الطرفين الرقم 35 في تاريخ لقاءاتهما بدوري المحترفين، إذ حقق «العميد» أربعة انتصارات فقط، مقابل 18 فوزاً للوحدة، فيما حضر التعادل في 12 مناسبة.

ولا خيار أمام «الأزرق»، الذي يملك نقطة واحدة، سوى الفوز في لقاء اليوم من أجل التعويض بعد تعادله الإيجابي 2-2 في الجولة الأولى أمام كلباء، وهو ما يضع الفريق ومدربه الصربي ميلوش ميلوييفيتش تحت ضغط إضافي، خصوصاً بعد الانتقادات التي طالت المدرب من بعض جماهير النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية تصريحات صحافية عن لاعب الوصل علي صالح.

ويملك «العميد» سجلاً قوياً على ملعبه، إذ لم يخسر في آخر سبع مباريات متتالية على أرضه، بواقع الفوز في مباراتين، والتعادل في خمس.

وفي المقابل، لا يبدو الوحدة، الذي لا يملك أي نقطة حتى الآن، أفضل حالاً من أصحاب الأرض، إذ أدت الخسارة 2-3 أمام عجمان في الجولة الأولى إلى ردود فعل واسعة تجاه اللاعبين والمدرب، ما يفرض على الفريق الظهور بصورة أفضل بحثاً عن التعويض.

واعترف مدرب «أصحاب السعادة»، البرازيلي بريكليس تشاموسكا، في المؤتمر الصحافي، بأن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب، وقال: «أنا أؤمن بأننا قادرون على تقديم أداء جيد في هذه المباراة. لقد تحسن الفريق كثيراً هذا الأسبوع، وعملنا على إصلاح العديد من الأمور التي لم تكن جيدة في المباراة الماضية».

. «الإمبراطور» لم يخسر في آخر 13 مباراة أمام كلباء خلال لقاءاتهما بدوري المحترفين.