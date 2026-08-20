%75 من الجماهير يؤيدون منح اللاعب المواطن فرصة مشاركة حقيقية في الأندية

تواصلت ردود الأفعال حول الاستطلاع الذي طرحته «الإمارات اليوم» عن فقدان عدد كبير من اللاعبين المواطنين فرصة الاستمرار في دوري المحترفين لكرة القدم، ما دفع مجموعة منهم إلى الاعتزال، بينما أصبح آخرون خارج قوائم أنديتهم في الموسم الكروي الجديد 2026-2027، رغم استمرار عقودهم.

وأثار استطلاع الرأي، الذي أجرته «الإمارات اليوم» عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي «إنستغرام» و«إكس» وخدمة «واتس أب»، تفاعلاً واسعاً بين اللاعبين والجماهير والمتابعين في الشارع الرياضي الإماراتي، بعدما طرح تساؤلاً حول مدى تأييد إصدار قرار يُلزم أندية دوري المحترفين بإشراك عدد أكبر من اللاعبين المواطنين «غير المجنسين».

وشهد الاستطلاع مشاركة 3118 شخصاً، فيما تجاوز عدد التعليقات حاجز 350 تعليقاً، وكان لافتاً حضور عدد من اللاعبين الحاليين والسابقين ضمن المشاركين في النقاش، إضافة إلى وضع علامات الإعجاب (اللايكات)، بما يعكس اتساع الاهتمام بالقضية، وتجاوزها حدود المتابعة الجماهيرية إلى أوساط الممارسين السابقين والحاليين للعبة.

وطرح الاستطلاع سؤالاً واحداً: «هل تؤيد إصدار قرار يُلزم أندية دوري المحترفين بإشراك عدد أكبر من اللاعبين المواطنين (غير المجنسين)؟».

وجاء الخيار الأول: «نعم، ضرورة لحماية اللاعب المواطن ومنحه فرصة حقيقية للمشاركة»، بينما تضمن الخيار الثاني: «لا، الأفضل ترك قرار المشاركة للمدرب وفقاً للحاجة الفنية».

وأيّد 75% من المشاركين ضرورة حماية اللاعب المواطن ومنحه فرصة حقيقية للمشاركة، مقابل 25% رأوا أن قرار المشاركة يجب أن يترك للمدرب وفقاً للحاجة الفنية، في نتيجة تعكس اتجاهاً جماهيرياً واضحاً نحو توسيع مساحة اللاعب المواطن في المسابقة، وفتح نقاش أوسع حول مستقبله ودوره في كرة القدم الإماراتية.

وعبّرت الأغلبية العظمى من المشاركين عن تأييدها فرض حصة للاعب المواطن داخل المستطيل الأخضر، معتبرين أن منح اللاعب المواطن مساحة أكبر في المسابقة يرتبط بمستقبل المنتخبات الوطنية، إلى جانب الحفاظ على الشغف باللعبة والهوية الرياضية المحلية، وأكد عدد من المشاركين أن الدافع الوطني يقتضي منح أبناء الدولة أولوية أكبر، وتساءل حساب باسم مروة بعتاب: «إذا المواطن ما أخذ فرصته ببلاده وين بياخذها؟».

وذكر فهد الأميري: «كرة القدم رياضة وهواية والأجدر أن المواطن يستفيد من كل الإمكانات اللي توفرها الدولة لأبنائها لسد وقت فراغهم وتفريغ طاقاتهم في كل المجالات، وطبعاً المواطن هو الأحق بتمثيل المنتخب سواء حقق نتيجة أو لا».

واستشهد حساب باسم دكتور خالد بتراجع عدد اللاعبين المواطنين، وقال: «الشارقة في مباراته أمام الظفرة فقط كان هناك لاعبان مواطنان هما حارسا المرمى».

في المقابل، ظهر اتجاه يرفض فرض قرارات تُلزم الأندية بإشراك لاعبين بعينهم، داعياً إلى ترك الاختيار للمدرب وفقاً للقدرة الفنية والأداء والالتزام.

وذكر سرور محمد: «لا، أتمنى عدم إشراكهم لجعل الدوري أكثر قوة، لو كان فيهم لمسات فنية كان فادو المنتخب أساساً».

وقال محمد النقبي: «اللاعب المواطن شو شفنا منه (..) والمقياس الحقيقي المنتخب الوطني».

وقال مسلم العامري: «مع كل الاحترام، سواء كان مواطناً أو مجنساً، الأهم من هذا كله وجود الموهبة».

حلول ومقترحات من الجمهور

قدم عدد من المشاركين في الاستطلاع مجموعة من التوصيات والمقترحات، عبر خاصية التعليقات، لإيجاد توازن بين قوة المنافسة في الدوري ومنح اللاعب المواطن فرصة أكبر للمشاركة، معتبرين أن الأمر يحتاج إلى خطوات عملية من اتحاد الكرة والجهات المعنية، بما يضمن دعم اللاعب الإماراتي، وتعزيز قاعدة الاختيار للمنتخب الوطني.

ومن أبرز المقترحات:

فرض نصاب إجباري: إلزام كل فريق بإشراك لاعبين مواطنين غير مجنسين في دوري المحترفين، وثلاثة لاعبين في بقية الدرجات.

معاملة المجنس كأجنبي: احتساب اللاعب المجنس ضمن حصة المحترفين الأجانب في الأندية، بما يحافظ على مساحة أكبر للاعب المواطن.

فصل المسابقات: إقامة دوري مخصص للمواطنين الهواة، بهدف دعم مشاركتهم، واستعادة شغفهم بكرة القدم.

تقييد الأجانب حسب المراكز: تحديد عدد أقصى للاعبين الأجانب والمجنسين في كل خط من خطوط الفريق، لمنع تمركزهم في مراكز معينة على حساب اللاعب المواطن.

حسن زهران: «الأكاديميات» أصبحت تجارية

اعتبر لاعب الوصل وعجمان سابقاً، حسن زهران، أن تطوير اللاعب المواطن يبدأ من البيئة التي ينشأ فيها، وقال في تعليقه على حساب «الإمارات اليوم»: «لما يكون في عدل ومساواة بالاختيار مش محتاجين قانون يلزم بالمشاركة، فالظلم وحده في الأكاديميات الضعيفة اللي صارت تجارية وسكناً للأجانب بدون أي مهارة تطوير، فهموني بس كيف اللاعب بيتطور إذا ما في بيئة تحتويه وتعطيه فرصة، على العموم شكراً لكل من قتل أحلام شبابنا بممارسة اللعبة الشعبية الأولى.. الله يعينكم».

32 لاعباً مواطناً أساسياً في الجولة الافتتاحية من أصل 154

كشفت إحصائية جمعتها «الإمارات اليوم» من قوائم مباريات الجولة الافتتاحية لدوري المحترفين مشاركة 32 لاعباً مواطناً فقط في التشكيلات الأساسية (من دون احتساب اللاعبين المجنسين)، بينهم 13 حارس مرمى، وذلك من أصل 154 لاعباً مثّلوا القوائم الأساسية للأندية الـ14.

الاستطلاع أظهر اتجاهاً يرفض فرض قرارات تُلزم الأندية بإشراك لاعبين بعينهم، مع ترك الاختيار للمدرب.

• 3118 شخصاً شاركوا في استطلاع «الإمارات اليوم»، بينهم لاعبون حاليون وسابقون.

• %25 من المشاركين رأوا أن قرار المشاركة يجب أن يُترك للمدرب وفقاً للحاجة الفنية.